EMPREGOS E SOLUÇÕES

GRUPO BOTICÁRIO: Inscrições abertas para Jovem Aprendiz com vagas na Bahia

Oportunidades contemplam desde a área industrial até o varejo; programa foca em jovens em vulnerabilidade social e oferece trilha de desenvolvimento de até dois anos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:30

As vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto Crédito: Shutterstock

O Grupo Boticário, um dos maiores conglomerados de beleza do mundo e com operação estratégica na Bahia, está com inscrições abertas para uma nova edição de seu Programa Jovem Aprendiz. Com o objetivo de inserir talentos no mercado de trabalho e promover a ascensão social, a companhia oferece vagas que abrangem os modelos presencial, híbrido e remoto, com atuação prevista para iniciar em maio de 2026.

Na Bahia, onde o grupo mantém uma de suas principais unidades fabris e centros de distribuição, as oportunidades são estratégicas. As vagas variam conforme a necessidade local, passando por atividades em lojas e espaços de revenda até áreas corporativas e centros logísticos. O processo seletivo é 100% online, incluindo etapas de avaliações e entrevistas por videoconferência.

PERFIL E REQUISITOS

O programa é destinado a jovens entre 18 e 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência) que possuam renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo. É necessário ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou superior, além de não ter tido experiência prévia como aprendiz em outras empresas.A jornada de desenvolvimento tem duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 4h a 6h15 diárias, a depender da região.

O contrato prevê capacitação profissional em instituições parceiras e uma trilha de aprendizado interno focada em competências técnicas e socioemocionais, essenciais para quem busca o primeiro emprego.BENEFÍCIOS Os selecionados receberão salário compatível com o mercado local. O pacote de benefícios inclui vale-transporte (ou fretado, dependendo da unidade), plano de saúde, seguro de vida, Wellhub (antigo Gympass), vale-Natal e acesso a plataformas de terapia online.

Serviço: