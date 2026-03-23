EMPREGOS E SOLUÇÕES

Gerdau Transforma está com inscrições abertas para mulheres que inspiram

São 115 vagas para o curso gratuito, que oferece mentoria e capacitação; inscrições se encerram em 6 de abril

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:20

Alexandra de Sá foi uma das alunas do Programa da Gerdau Crédito: Reprodução

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, está com as inscrições abertas para o Gerdau Transforma, programa de capacitação e mentoria para o empreendedorismo. No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a companhia inicia uma edição do curso dedicada às empresárias. A iniciativa conta com 115 vagas disponíveis para o curso na modalidade online, é gratuita e voltada para mulheres que já possuem um negócio ou tenham o sonho de empreender.

Durante o curso, que acontece entre os dias 6 e 10 de abril, das 19h às 22h, as empreendedoras irão desenvolver habilidades a partir de ferramentas de gestão, podendo assim, abrirem ou estruturarem seus próprios negócios de uma forma organizada e orientada. A iniciativa contribui para fortalecer o empreendedorismo feminino, ampliando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento de negócios.

Segundo Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau, o Gerdau Transforma reflete o compromisso da empresa com a educação empreendedora como ferramenta de desenvolvimento social. “Acreditamos que o empreendedorismo tem um papel fundamental na geração de oportunidades e na construção de novas perspectivas para as famílias. Ao apoiar a capacitação de mulheres empreendedoras, buscamos ampliar o acesso ao conhecimento em gestão e fortalecer negócios que impactam diretamente as comunidades”, destaca Boneff. “Nosso objetivo é capacitar profissionais para que gerem impacto e negócios. Como uma empresa genuinamente brasileira com 125 anos de história, estamos comprometidos em oferecer soluções reais aos desafios sociais e em empoderar quem deseja construir um novo amanhã”, conclui.

As aulas do Gerdau Transforma são ministradas por instrutores com formação na metodologia By Necessity, desenvolvida pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau no projeto, e nas áreas de Marketing e Administração que possuem seus próprios negócios.

Mais do que números, o impacto do projeto pode ser percebido nas histórias de quem já participou do programa. Um exemplo é a história de Patrícia Prado das Neves, de 53 anos, empreendedora à frente da Laura Doces & Salgados, negócio de confeitaria e gastronomia criado após sua participação no Gerdau Transforma. “Sempre gostei de cozinhar, mas foi ao participar do Gerdau Transforma que minha trajetória mudou de vez. O curso foi um verdadeiro divisor de águas, porque aprendi sobre marketing, finanças e formalização como MEI, além de ganhar mais confiança para empreender”, conta. “Hoje preparo meus doces e salgados em casa e já tive a oportunidade de fornecer produtos para coffee breaks de equipes da Gerdau e participar da feirinha interna da empresa. A experiência me mostrou que, com conhecimento e dedicação, é possível transformar um sonho em negócio”, ressalta.

A metodologia do Gerdau Transforma revisita o modelo tradicional de plano de negócios e o adapta para pequenos empreendimentos em 10 etapas. A partir da análise do seu contexto, o aluno passa pela construção do conceito de seu produto/serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa, entre outros conteúdos. O plano de ação, ao final, detalha, de forma simples e didática, o necessário para geração de renda imediata. Os alunos também contaram com o apoio de consultores especializados em negócios por 90 dias, um período de incubação para que consigam colocar em prática tudo o que aprenderam no curso.

Criado em 2019, o projeto já contou com mais de 30 mil alunos inscritos no programa, impactando mais de 40 mil pessoas e beneficiando quase 8.527 alunos empreendedores de diversas cidades no Brasil e em países em que a Gerdau está presente nas Américas, como Argentina, México e Peru.

Serviço - Curso online Gerdau Transforma – Mulheres que inspiram

Para realizar sua inscrição, acesse.

Período: 6 a 10 de abril

Formato: online