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Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Rainan Peralva expôs xingamentos e ataques pessoais de dois usuários após a partida

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:33

Rainan Paiva utilizou redes sociais para denunciar ataques Crédito: Redes Sociais

O narrador esportivo Rainan Peralva, da TV Bahia, anunciou que tomará medidas judiciais contra torcedores que o atacaram nas redes sociais após a partida entre Bahia e Remo. O confronto, valendo a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terminou com a derrota do tricolor baiano por 4 a 1, gerando uma onda de hostilidade direcionada ao locutor em seus perfis pessoais.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, que já ultrapassa a marca de 12 mil curtidas, Peralva confirmou a decisão de processar dois indivíduos pelas ofensas recebidas. "Chegou o dia em que eu vou processar uma pessoa pela primeira vez. Uma não, duas", afirmou o profissional. Os ataques teriam sido motivados por uma suposta "empolgação" do narrador ao descrever os gols da equipe do Remo durante a transmissão, que foi realizada em uma parceria entre a TV Bahia e a TV RPC, ambas afiliadas à TV Globo.

O narrador chegou a exibir capturas de tela (prints) de mensagens agressivas enviadas por uma usuária, contendo xingamentos e críticas pessoais à sua atuação. Para o profissional, o comportamento reflete uma falta de limites no ambiente virtual: “Dá para ver que é coisa de gente mimada. Essas pessoas precisam aprender que a internet não é terra de ninguém. Existem leis e é preciso respeito”.

Rainan Peralva explicou que o alcance da partida foi ampliado devido à rede de afiliadas e à transmissão nacional, o que naturalmente atrai torcedores de diferentes estados e clubes. Ele ressaltou que a imparcialidade e o entusiasmo na narração de gols de ambos os lados fazem parte do protocolo profissional de grandes emissoras, independentemente da localização da sede da TV.

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Tags:

Bahia Futebol Denúncia tv Bahia Ataques

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