NOVELA DASSETE

Ronei cria plano para enganar João Raul; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (23 de março)

Naiane continua criando planos para manter Agrado separada de João Raul

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:12

Ronei arma plano junto com Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Facebook

Ronei (Thomás Aquino), o stylist de Naiane (Isabelle Drummond), tem ajudado a patricinha em todos os seus planos para conseguir enganar João Raul (Filipe Bragança) e mantê-lo a cada dia mais afastado de Agrado (Isadora Cruz). No capítulo desta segunda-feira (23), inclusive, o profissional de moda tem uma ideia de como convencer o galã que Naiane é a garota do seu passado, a Diana.

Ainda neste capítulo, Zuzu (Elisa Lucinda) ajudam Zeca (Luiz Henrique Nogueira) na divulgação do encerramento de seu bar. Rone, Bara (Evaldo Macarrão), Zilá (Leandra Leal) e Naiane se preparam para colocar seu plano em ação.

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Rosalva (Luciana Souza) ainda descobre que o livro das ervas de Nora (Virgínia Rosa) sumiu. Janete (Leticia Spiller) canta no bar de Zeca, e Alorzinho (Daniel de Oliveira) se incomoda. Esteban (Diego Martins) revela a Laurinha (Kamila Amorim) que está com o livro de Nora. Naiane divulga um vídeo falso em suas redes sobre Diana.