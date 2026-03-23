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Ronei cria plano para enganar João Raul; confira resumo do capítulo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (23 de março)

Naiane continua criando planos para manter Agrado separada de João Raul

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:12

Ronei arma plano junto com Naiane em 'Coração Acelerado'
Ronei arma plano junto com Naiane em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Facebook

Ronei (Thomás Aquino), o stylist de Naiane (Isabelle Drummond), tem ajudado a patricinha em todos os seus planos para conseguir enganar João Raul (Filipe Bragança) e mantê-lo a cada dia mais afastado de Agrado (Isadora Cruz). No capítulo desta segunda-feira (23), inclusive, o profissional de moda tem uma ideia de como convencer o galã que Naiane é a garota do seu passado, a Diana.

Ainda neste capítulo, Zuzu (Elisa Lucinda) ajudam Zeca (Luiz Henrique Nogueira) na divulgação do encerramento de seu bar. Rone, Bara (Evaldo Macarrão), Zilá (Leandra Leal) e Naiane se preparam para colocar seu plano em ação.

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Rosalva (Luciana Souza) ainda descobre que o livro das ervas de Nora (Virgínia Rosa) sumiu. Janete (Leticia Spiller) canta no bar de Zeca, e Alorzinho (Daniel de Oliveira) se incomoda. Esteban (Diego Martins) revela a Laurinha (Kamila Amorim) que está com o livro de Nora. Naiane divulga um vídeo falso em suas redes sobre Diana.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após a BATV.

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Coração Acelerado

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