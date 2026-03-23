Integrantes de torcida organizada são presos com drogas em ônibus de Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de março de 2026 às 19:30
Seis integrantes de uma torcida organizada foram flagrados com porções de drogas na tarde deste domingo (22), no bairro Sete de Abril, em Salvador. Entre eles, havia uma adolescente. Todos foram conduzidos à delegacia.
De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam uniformizados dentro de um ônibus, “praticando desordem no interior do coletivo”, enquanto o veículo trafegava pela Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto.
Polícia Militar em ação
Outras equipes precisaram reforçar a ação do Batalhão Gêmeos para apoiar a abordagem, já que havia cerca de 50 torcedores no veículo.
Foram apreendidos cerca de 29 pinos de cocaína, três papelotes de maconha, oito celulares, duas soqueiras e duas balaclavas. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.