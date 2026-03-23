TORCIDA

Integrantes de torcida organizada são presos com drogas em ônibus de Salvador

Torcedores foram flagrados na Estrada Velha do Aeroporto

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:30

Polícia Militar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Seis integrantes de uma torcida organizada foram flagrados com porções de drogas na tarde deste domingo (22), no bairro Sete de Abril, em Salvador. Entre eles, havia uma adolescente. Todos foram conduzidos à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam uniformizados dentro de um ônibus, “praticando desordem no interior do coletivo”, enquanto o veículo trafegava pela Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto.

Polícia Militar em ação 1 de 42

Outras equipes precisaram reforçar a ação do Batalhão Gêmeos para apoiar a abordagem, já que havia cerca de 50 torcedores no veículo.