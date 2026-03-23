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Integrantes de torcida organizada são presos com drogas em ônibus de Salvador

Torcedores foram flagrados na Estrada Velha do Aeroporto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:30

Polícia Militar em Tancredo Neves
Polícia Militar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Seis integrantes de uma torcida organizada foram flagrados com porções de drogas na tarde deste domingo (22), no bairro Sete de Abril, em Salvador. Entre eles, havia uma adolescente. Todos foram conduzidos à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos estavam uniformizados dentro de um ônibus, “praticando desordem no interior do coletivo”, enquanto o veículo trafegava pela Avenida Aliomar Baleeiro, conhecida como Estrada Velha do Aeroporto.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
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Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
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Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
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Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Outras equipes precisaram reforçar a ação do Batalhão Gêmeos para apoiar a abordagem, já que havia cerca de 50 torcedores no veículo.

Foram apreendidos cerca de 29 pinos de cocaína, três papelotes de maconha, oito celulares, duas soqueiras e duas balaclavas. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

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