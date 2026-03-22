Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

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Juliana Rodrigues
Publicado em 22 de março de 2026 às 23:02
A rotina de quem utiliza lotéricas para movimentar dinheiro sofreu uma mudança recente. Desde a última segunda-feira (16), a Caixa Econômica Federal suspendeu os serviços de Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada.
Caixa Econômica Federal
Na prática, a possibilidade de utilizar o QR Code para sacar dinheiro ou receber troco em espécie após uma compra digital deixa de estar disponível ao público em geral nas lotéricas. Com a nova diretriz da estatal, essas operações passam a ser restritas a clientes da Caixa, conforme as condições estabelecidas pela instituição.
A Caixa Econômica Federal adotou uma postura reservada ao ser questionada sobre os motivos da interrupção do Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada. Questionada pela reportagem sobre as razões técnicas da medida e sobre alternativas para moradores de municípios com baixa oferta de caixas eletrônicos, a instituição não detalhou a decisão.
A assessoria de imprensa do banco limitou-se a confirmar que a suspensão do Pix Saque e do Pix Troco entrou em vigor na segunda-feira (16).
A decisão da Caixa encontrou resistência na Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot), que manifestou preocupação com a medida. Para a entidade, o Pix Saque e o Pix Troco deixaram de ser apenas facilidades tecnológicas e passaram a ter peso na viabilidade financeira das unidades e no fluxo de clientes. A Febralot afirma que a mudança pode dificultar o acesso a serviços para milhões de brasileiros com menor acesso ao sistema bancário tradicional, muitos dos quais utilizam as lotéricas para movimentar dinheiro e realizar operações básicas.