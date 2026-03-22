Economia

Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Medida atinge rede conveniada, provoca reação de lotéricas e levanta debate sobre inclusão financeira e acesso a serviços bancários

Juliana Rodrigues

Publicado em 22 de março de 2026 às 23:02

Fachada sede da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A rotina de quem utiliza lotéricas para movimentar dinheiro sofreu uma mudança recente. Desde a última segunda-feira (16), a Caixa Econômica Federal suspendeu os serviços de Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada.



Caixa Econômica Federal 1 de 4

Na prática, a possibilidade de utilizar o QR Code para sacar dinheiro ou receber troco em espécie após uma compra digital deixa de estar disponível ao público em geral nas lotéricas. Com a nova diretriz da estatal, essas operações passam a ser restritas a clientes da Caixa, conforme as condições estabelecidas pela instituição.



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A Caixa Econômica Federal adotou uma postura reservada ao ser questionada sobre os motivos da interrupção do Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada. Questionada pela reportagem sobre as razões técnicas da medida e sobre alternativas para moradores de municípios com baixa oferta de caixas eletrônicos, a instituição não detalhou a decisão.



A assessoria de imprensa do banco limitou-se a confirmar que a suspensão do Pix Saque e do Pix Troco entrou em vigor na segunda-feira (16).



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