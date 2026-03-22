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Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Medida atinge rede conveniada, provoca reação de lotéricas e levanta debate sobre inclusão financeira e acesso a serviços bancários

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 22 de março de 2026 às 23:02

Fachada sede da Caixa Econômica Federal
Fachada sede da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A rotina de quem utiliza lotéricas para movimentar dinheiro sofreu uma mudança recente. Desde a última segunda-feira (16), a Caixa Econômica Federal suspendeu os serviços de Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada.

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Financiamento pela Caixa por José Cruz/ Agência Brasil
Caixa Econômica por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula troca comando da Caixa Econômica Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil por Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na prática, a possibilidade de utilizar o QR Code para sacar dinheiro ou receber troco em espécie após uma compra digital deixa de estar disponível ao público em geral nas lotéricas. Com a nova diretriz da estatal, essas operações passam a ser restritas a clientes da Caixa, conforme as condições estabelecidas pela instituição.

Caixa silencia sobre o fim do Pix Saque e ignora quem mora no interior

A Caixa Econômica Federal adotou uma postura reservada ao ser questionada sobre os motivos da interrupção do Pix Saque e Pix Troco em sua rede conveniada. Questionada pela reportagem sobre as razões técnicas da medida e sobre alternativas para moradores de municípios com baixa oferta de caixas eletrônicos, a instituição não detalhou a decisão.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

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A assessoria de imprensa do banco limitou-se a confirmar que a suspensão do Pix Saque e do Pix Troco entrou em vigor na segunda-feira (16).

Febralot critica a Caixa e alerta para crise nas lotéricas

A decisão da Caixa encontrou resistência na Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot), que manifestou preocupação com a medida. Para a entidade, o Pix Saque e o Pix Troco deixaram de ser apenas facilidades tecnológicas e passaram a ter peso na viabilidade financeira das unidades e no fluxo de clientes. A Febralot afirma que a mudança pode dificultar o acesso a serviços para milhões de brasileiros com menor acesso ao sistema bancário tradicional, muitos dos quais utilizam as lotéricas para movimentar dinheiro e realizar operações básicas.

Tags:

Pix Caixa Econômica Federal Lotéricas

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