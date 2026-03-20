ECONOMIA

Malha Fina 2026: os 10 erros 'bobos' que fazem a Receita Federal travar o seu CPF

Omissão de aluguéis e gastos médicos sem comprovação estão no topo da lista de fiscalização da Receita em 2026; saiba como blindar sua declaração contra multas pesadas

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de março de 2026 às 19:36

PRECISÃO TOTAL: Divergências mínimas entre o informe de rendimentos e o valor digitado no programa são detectadas automaticamente pelo sistema de inteligência da Receita Crédito: Receita Federal

Se você está preenchendo o Imposto de Renda 2026, atenção: mesmo pequenos descuidos podem fazer sua declaração cair na malha fina. Especialistas alertam que erros simples ainda são a maior causa de retenções pela Receita Federal, atrasando restituições e, às vezes, gerando notificações.

O cruzamento automatizado de informações tornou o sistema muito mais sensível a qualquer inconsistência, então revisar cada detalhe é mais importante do que nunca.

Por que os centavos podem custar caro

Um número errado, um dígito trocado ou até uma diferença de centavos já podem gerar problemas. O Nubank alerta que revisar os valores e conferir com os comprovantes oficiais das empresas e bancos evita essas armadilhas.

Sempre confira os números, campo por campo, e nunca digite de cabeça. Pequenos descuidos podem gerar notificações ou bloqueios de restituição.

A omissão de rendimentos é a principal cilada do IR

Não informar tudo o que você recebeu é o erro mais comum e a principal causa de retenção na malha fina, segundo reportagem do Correio Braziliense. Muitos contribuintes deixam de declarar salários, aluguéis, benefícios previdenciários e aplicações financeiras, mesmo quando recebidos de diferentes fontes.

Quando os dependentes estão envolvidos, todos os rendimentos vinculados a eles também devem ser informados. A omissão desses dados é considerada pela Receita como inconsistência relevante, sujeita à exigência de retificação e eventual multa.

Regras de parentesco e o risco de incluir dependentes indevidos na ficha

Outro ponto que pega muita gente é incluir dependentes que não cumprem os critérios legais, como idade, vínculo estudantil ou incapacidade física/mental, são outro erro recorrente. A fintech Neon alerta que essa prática pode levar a retenções automáticas, além de gerar questionamentos sobre deduções e abatimentos.

Deixar de declarar rendimentos dos dependentes ou colocar pessoas que não se enquadram aumenta o risco de revisão detalhada da declaração pela Receita Federal.

Gastos médicos sem recibo ou nota fiscal não têm validade

As despesas médicas continuam sendo um ponto sensível. Declarar despesas médicas sem comprovantes ou incluir gastos de terceiros é outra falha frequente.

Para evitar problemas com a Receita Federal, é indispensável conservar todos os recibos e notas fiscais por, no mínimo, cinco anos, período em que pode ser solicitada comprovação documental.

Esses comprovantes abrangem despesas com psicólogos, psiquiatras, dentistas e outros profissionais de saúde, garantindo que todas as despesas dedutíveis estejam devidamente registradas e respaldadas para fins da Receita Federal

Quando o CPF e o CNPJ precisam "conversar"

Erros de divergência entre os valores declarados e os informados pelas fontes pagadoras são facilmente identificados. A Receita cruza automaticamente dados de empresas e instituições financeiras, incluindo o Imposto Retido na Fonte (IRRF).

Prática recomendada: replique exatamente os números que constam nos informes de rendimentos, evitando arredondamentos ou ajustes manuais que possam gerar alertas.

Valor de bens e o perigo de atualizar imóveis e veículos pelo preço de mercado

Informar bens pelo valor de mercado atual, em vez do valor pago na aquisição, é outro erro que dispara alertas patrimoniais. A Jettax reforça que imóveis, veículos e outros ativos devem ser declarados pelo custo de aquisição, salvo quando a legislação prevê atualização monetária ou ajuste fiscal específico.

A inconsistência entre valores declarados e realidade patrimonial é facilmente identificada pelos sistemas automatizados da Receita e podem resultar em notificações ou exigências de retificação.

A atenção necessária aos saldos e novos investimentos

Esquecer de declarar contas correntes, poupanças ou investimentos também é recorrente. O Nubank alerta que saldos acima de R$140 devem ser informados, e que movimentações de terceiros podem gerar suspeitas.

A dica é anotar todas as instituições financeiras onde você tem recursos e conferir os saldos de cada conta ao final do ano. Com essas práticas, você garante que os números batam direitinho com os relatórios enviados pelos bancos, além de evitar inconsistências na declaração.

Rendimentos isentos também estão no radar

Mesmo se você não paga imposto sobre certos rendimentos, como bolsas de estudo ou certos benefícios previdenciários, eles precisam ser informados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”. A omissão pode gerar divergências no cruzamento de dados, mesmo sem tributação direta.

A atenção necessária aos saldos e novos investimentos

Alterar recibos ou inventar comprovantes é caminho certo para cair na malha fina. A fintech Neon lembra que usar documentos falsos não só aumenta esse risco, como também pode trazer punições mais sérias, incluindo multas e até responsabilidades administrativas ou civis.

O limite do bom senso para não despertar o Leão

Declarar despesas médicas ou incentivos fiscais acima do que a sua renda comporta é outro jeito fácil de cair na malha fina. Valores exagerados, sem comprovação, aumentam bastante o risco de ter a restituição bloqueada e ainda podem chamar a atenção da Receita para fiscalizações extras

O segredo? Conferir tudo com calma evita anos de dor de cabeça

Com a digitalização e o cruzamento automático de dados, a melhor defesa do contribuinte hoje é se prevenir. Conferir as informações, usar documentos oficiais e seguir direitinho as regras da Receita Federal são passos fundamentais para reduzir riscos de inconsistências.