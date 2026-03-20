EMPREGOS E SOLUÇÕES

Centro Gemológico da Bahia leva o projeto cursos itinerantes para Juazeiro

O projeto será realizado de 13 a 18 de abril e terá exposição de gemas além de mini laboratório gemológico

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de março de 2026 às 20:04

O município será o primeiro a receber o projeto Cursos Itinerantes do CGB, iniciativa que levará capacitação para diferentes regiões do estado Crédito: Eduardo Andrade/Ascom SDE

A cerca de 500 quilômetros da sede do Centro Gemológico da Bahia (CGB), em Salvador, moradores de Juazeiro terão mais facilidade para acessar a formação oferecida pela instituição. O município será o primeiro a receber o projeto Cursos Itinerantes do CGB, iniciativa que levará capacitação para diferentes regiões do estado. Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o equipamento cultural realizará na cidade o curso de Lapidação Básica entre os dias 13 e 18 de abril, no Centro de Cultura João Gilberto.

As vagas são limitadas a um total de 8 alunos, os interessados deverão se inscrever diretamente na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Juazeiro - SINDILOJAS Juazeiro/BA. O curso será dividido em duas turmas, uma no turno matutino: das 08 às 12h, e outra no turno vespertino: das 14 às 18h. Com carga horária de 24h, nas aulas ministradas por Andressa Lobo, os alunos vão aprender a base da lapidação básica com a confecção de peças no formato redondo brilhante e quadrado carré.

Por meio de uma metodologia mais intensiva, que mescla conhecimento teórico e prático, a iniciativa visa estimular ações voltadas à qualificação profissional e o fortalecimento do empreendedorismo local com cursos de formação especializada na área de lapidação. O lançamento do projeto na cidade é fruto da parceria entre o CGB, o SINDILOJAS Juazeiro/BA, e o Centro de Cultura João Gilberto.

E tem mais novidades!

Durante os seis dias, em paralelo ao curso, o Centro Gemológico vai realizar uma exposição de gemas, minerais e artesanato mineral, que será aberta ao público das 9h às 18h. A instituição também montará no local um mini Laboratório Gemológico, para realizar análises e identificação simplificada de gemas e minerais de forma gratuita, com o intuito de divulgar, assim como promover as atividades e serviços que são prestados em sua sede no Pelourinho - Salvador.

“Estamos muito felizes em iniciar o Projeto Cursos Itinerantes! O nosso primeiro destino, Juazeiro, encontra-se inserida em uma das principais regiões produtoras de gemas da Bahia, com significativo potencial para o fortalecimento da cadeia produtiva mineral e joalheira no Estado. Esta iniciativa permite ampliar a atuação do CGB na formação qualificada e no desenvolvimento do Segmento de Gemas e Joias“, afirma Monica Correa, coordenadora do CGB.

Há três décadas, o Centro Gemológico da Bahia desempenha papel fundamental na avaliação, pesquisa, difusão e valorização das gemas e joias do estado da Bahia. Desde 2004 a instituição atua na capacitação e aperfeiçoamento profissional, oferecendo cursos nas áreas de joalheria, design de joias e gemologia, sendo a única no Nordeste a ofertar o curso de lapidação. Suas certificações tem reconhecimento internacional, por ser o único laboratório do Norte-Nordeste a integrar a Rede IBGM, credenciada por entidade global do setor joalheiro.

Serviço

Projeto Cursos Itinerantes

Curso: Lapidação Básica

Data: 13 a 18/04

Horário: Matutino - 08 às 12h

Vespertino - 14 às 18h.

Local de inscrição: Sindicato do Comércio Varejista de Juazeiro - SINDILOJAS Juazeiro/BA.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 106, Centro – CEP: 48903-475 | Juazeiro-BA

Contato: Tel.: 74 3611 7364 (whatsapp)

Email: sindilojasjuazeiro@hotmail.com