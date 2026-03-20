EMPREGOS E SOLUÇÕES

Stage Pluss amplia atuação e se posiciona como aliada da gestão na economia criativa

Plataforma lança novo site, abre assinaturas acessíveis e fortalece rede de artistas com serviços e articulação de projetos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:50

A plataforma acaba de lançar seu novo site, com assinaturas promocionais a R$ 9,90, oferecendo acesso integral ao catálogo de conteúdos multilinguagens Crédito: Economia

Em um cenário onde profissionais da economia criativa enfrentam desafios que vão além da produção artística — como gestão financeira, formalização e sustentabilidade de projetos — a Stage Pluss reposiciona sua atuação e passa a se consolidar também como uma aliada estratégica para artistas e produtores culturais.

A plataforma acaba de lançar seu novo site, com assinaturas promocionais a R$ 9,90, oferecendo acesso integral ao catálogo de conteúdos multilinguagens. Mais do que um espaço de difusão artística, a iniciativa se estrutura como um hub de conexão e desenvolvimento para quem atua com cultura e criatividade.

Idealizada pelo coreógrafo Victor Hugo Paiva, a Stage surgiu em 2021, no contexto da pandemia, como resposta à necessidade de manter a produção cultural ativa em ambiente digital. Agora, em sua nova fase, amplia o escopo de atuação ao integrar não apenas apresentações, mas também o desenvolvimento de projetos, produção de eventos e articulação de redes colaborativas em diferentes estados.

O movimento dialoga diretamente com uma demanda crescente do setor criativo: a profissionalização. Muitos artistas e coletivos enfrentam dificuldades em áreas como planejamento, prestação de contas, captação de recursos e organização administrativa. Nesse contexto, plataformas como a Stage Pluss passam a desempenhar um papel relevante ao oferecer não apenas visibilidade, mas também suporte estrutural indireto, ao fomentar redes, parcerias e oportunidades.

O catálogo reúne produções de música, dança, teatro, audiovisual, literatura e artes visuais, com participação de artistas de diversas regiões do país. A diversidade de linguagens reforça o potencial da plataforma como vitrine e também como ponto de articulação para novos projetos e colaborações.

Além disso, a proposta contribui para a democratização do acesso à cultura e para a circulação de obras autorais, ao mesmo tempo em que estimula uma visão mais estratégica da carreira artística — cada vez mais alinhada a práticas de gestão e sustentabilidade.