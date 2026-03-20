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Vizinho suspeito de matar Thamiris participou das buscas e almoçou com voluntários: 'Como se nada tivesse acontecido'

Revolta levou moradores a destruírem a casa do suspeito no Jardim das Margaridas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:00

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita)
Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) são suspeitos do crime Crédito: Reprodução

A prisão de Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, conhecido como “Farinha”, trouxe ainda mais revolta e comoção ao caso da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, em Salvador. Apontado pela polícia como o responsável por executar o crime a mando do primo, ele era vizinho da vítima, próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

Segundo relatos de moradores, Rodrigo esteve ao lado de familiares e voluntários durante as mobilizações para encontrar Thamiris, que estava desaparecida desde o dia 12 de março. Ele teria, inclusive, compartilhado momentos com equipes que ajudavam nas buscas.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

“Pegou uma quentinha, guaraná, bebeu da água da gente e foi pra dentro do mato com a gente”, contou um dos voluntários. “Ele veio, ficou e comeu do nosso lado como se nada tivesse acontecido”, disse outro para a TV Bahia.

O corpo da adolescente foi encontrado na quinta-feira (19), em uma área de mata no bairro de Cassange, a cerca de 6 quilômetros da casa onde ela morava. No mesmo dia, policiais prenderam Rodrigo dentro da própria residência.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

A descoberta provocou uma onda de revolta na comunidade. Moradores invadiram o imóvel do suspeito, arrombaram portas e destruíram móveis e eletrodomésticos. A casa ficou completamente vandalizada.

Durante a ação policial, houve tensão e necessidade de reforço na segurança. A mãe de Thamiris passou mal ao receber a notícia e precisou ser amparada por amigos e familiares.

O suspeito foi encaminhado ao complexo policial, enquanto o corpo da adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da 27ª Delegacia Territorial.

De acordo com a polícia, Rodrigo teria atraído a adolescente após ela sair da escola. A motivação, segundo as investigações, estaria ligada à suspeita de que Thamiris teria denunciado o primo do acusado, Davi de Jesus, por violência doméstica.

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Tags:

Thamiris dos Santos Pereira

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