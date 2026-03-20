CRIME EM SALVADOR

Vizinho suspeito de matar Thamiris participou das buscas e almoçou com voluntários: 'Como se nada tivesse acontecido'

Revolta levou moradores a destruírem a casa do suspeito no Jardim das Margaridas

Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:00

Os primos Rodrigo Faria Sena dos Santos (esquerda) e Davi de Jesus Ferreira (direita) são suspeitos do crime Crédito: Reprodução

A prisão de Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, conhecido como “Farinha”, trouxe ainda mais revolta e comoção ao caso da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, em Salvador. Apontado pela polícia como o responsável por executar o crime a mando do primo, ele era vizinho da vítima, próximo da família e chegou a participar ativamente das buscas pelo corpo da jovem.

Segundo relatos de moradores, Rodrigo esteve ao lado de familiares e voluntários durante as mobilizações para encontrar Thamiris, que estava desaparecida desde o dia 12 de março. Ele teria, inclusive, compartilhado momentos com equipes que ajudavam nas buscas.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso 1 de 7

“Pegou uma quentinha, guaraná, bebeu da água da gente e foi pra dentro do mato com a gente”, contou um dos voluntários. “Ele veio, ficou e comeu do nosso lado como se nada tivesse acontecido”, disse outro para a TV Bahia.

O corpo da adolescente foi encontrado na quinta-feira (19), em uma área de mata no bairro de Cassange, a cerca de 6 quilômetros da casa onde ela morava. No mesmo dia, policiais prenderam Rodrigo dentro da própria residência.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola 1 de 3

A descoberta provocou uma onda de revolta na comunidade. Moradores invadiram o imóvel do suspeito, arrombaram portas e destruíram móveis e eletrodomésticos. A casa ficou completamente vandalizada.

Durante a ação policial, houve tensão e necessidade de reforço na segurança. A mãe de Thamiris passou mal ao receber a notícia e precisou ser amparada por amigos e familiares.

O suspeito foi encaminhado ao complexo policial, enquanto o corpo da adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sob investigação da 27ª Delegacia Territorial.