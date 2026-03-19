CRIME

Influenciadora encontrada morta em mala pode ter sido enterrada viva por ex namorado

Influenciadora desapareceu após voltar de uma festa

Felipe Sena

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:43

Influenciadora Stefanie Pieper Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora digital Stefanie Pieper, de 31 anos, encontrada morta em uma área de floresta após desaparecer, pode ter sido enterrada viva pelo ex namorado, pode ter sido enterrada viva pelo ex namorado. A informação foi divulgada por promotores do caso, de acordo com o jornal O Globo.

Segundo o jornal, autoridades do caso divulgaram que o laudo da autópsia não conseguiu determinar com precisão o momento da morte, o que abre a possibilidade de que ela ainda estivesse viva ao ser colocada em uma mala e enterrada.

Stefanie Pieper 1 de 9

“É inteiramente possível que ela ainda estivesse viva quando foi colocada na mala”, afirmou um porta-voz do Ministério Público de Graz ao jornal The Sun. A influenciadora austríaca desapareceu em novembro de 2025, após não comparecer a um ensaio fotográfico, o que levou os colegas a acionarem a polícia.

Dias depois, o corpo de Stefanie foi localizado dentro de uma mala enterrada em uma área de mata na Eslovênia, próximo à fronteira com a Áustria. De acordo com o jornal Metrópoles, o ex-namorado da influenciadora, Patrick M., de 31 anos, confessou o crime e foi preso depois que o carro dele pegou fogo em frente a um cassino perto da fronteira com a Áustria.

De acordo com a imprensa britânica, o suspeito alegou ter cometido o crime após uma discussão relacionada ao fim do relacionamento. A defesa afirma que ele estava sob efeito de cocaína no momento da agressão e sustenta que o cliente demonstra arrependimento.

Segundo investigações, a influenciadora apresentava sinais de estrangulamento e lesões no rosto. No entanto, peritos não descartam que parte dos ferimentos tenha ocorrido enquanto ela ainda estava dentro da mala, possivelmente tentando escapar.

Na noite anterior ao desaparecimento, em 22 de novembro, Pieper participou de uma festa de fim de ano no Centro de Graz, no distrito de Geidorf, sudeste da Áustria, região onde tinha uma casa. Ela teria saído do local apenas no dia seguinte, por volta das 7h, e dividiu um táxi com uma amiga para voltar para casa.

Pouco depois de chegar em casa, a influenciadora enviou uma mensagem para a amiga, dizendo que havia avistado uma “figura assustadora”, na escada. Mais tarde, vizinhos relataram ter ouvido barulhos altos vindos do apartamento dela e, em seguida, a polícia encontrou o celular da mulher jogado em um arbusto perto de sua casa.