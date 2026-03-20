BAHIA

Adolescente é sequestrada pelo CV após parente ganhar prêmio na Mega-Sena

Jovem foi mantida em cativeiro no sul da Bahia

Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:31

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma adolescente de 16 anos foi sequestrada em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, e mantida em cativeiro por dois dias no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia. Segundo as investigações da Polícia Civil, o crime foi planejado após criminosos descobrirem que um parente da jovem havia ganhado um prêmio da Mega-Sena no ano passado.

A ordem para o sequestro teria partido de um detento do presídio de Teixeira de Freitas (BA), apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV). A intenção inicial era sequestrar outra pessoa da família do ganhador. No entanto, os executores do crime teriam encontrado dificuldades e acabaram capturando a adolescente, que, apesar do parentesco, não possui vínculo consanguíneo com o vencedor do prêmio.

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A localização do cativeiro contou com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia. Após a confirmação do endereço, policiais civis do Espírito Santo se deslocaram até a Bahia e, em ação conjunta com forças de segurança locais, realizaram o cerco ao imóvel na quarta-feira (18).

Durante a operação, um dos suspeitos reagiu à abordagem armado com um revólver calibre .32, foi baleado e morreu. No local, foram apreendidos uma arma de fogo, um veículo com restrição de roubo e cerca de 800 gramas de drogas, incluindo crack e maconha.