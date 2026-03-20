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Confira previsão do tempo em Salvador neste fim de semana

Calor e sol predominam na capital, mas domingo pode ter chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:19

Farol da Barra
Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

O fim de semana em Salvador será marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol, com mudança nas condições do tempo apenas no domingo (22), quando há previsão de pancadas de chuva, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (20), o tempo permanece firme, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia e céu limpo à noite. As temperaturas variam entre 24°C e 33°C, sem previsão de chuva.

No sábado (21), o cenário se repete: sol com algumas nuvens, calor e ausência de precipitações. Os termômetros seguem na mesma faixa, com mínima de 24°C e máxima de 33°C, mantendo o clima típico de verão na capital baiana.

Já no domingo (22), o tempo começa a mudar. Apesar do sol ainda aparecer entre muitas nuvens pela manhã, há previsão de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas durante a tarde. À noite, o céu fica nublado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 31°C.

Conheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de SalvadorConheça os melhores lugares para fazer mergulho nas praias de Salvador

Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha
Entorno do Farol da Barra - Também próximo ao Farol da Barra está o naufrágio Ho Mei, bastante conhecido entre mergulhadores pela sua localização e condições de visitação. por Arquivo/CORREIO
Na região do Comércio e da Praia da Boa Viagem estão os naufrágios do Ferry Boat Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, do Blackadder e do Galeão Santo André, todos localizados na altura do bairro do Comércio, com acesso pela área da Boa Viagem. por Marina Silva/CORREIO*
Mais afastado da costa, entre o Farol da Barra e o bairro de Humaitá, encontra-se o naufrágio Queen. por Shutterstock
Na costa do Rio Vermelho, em áreas mais afastadas da linha da praia, estão localizados o Galeão Sacramento e o Ferry Juracy Magalhães, distribuídos entre o Farol da Barra e o Rio Vermelho. por Gabriel Coimbra/Divulgação
Na região do Morro do Cristo está o naufrágio Reliance, um ponto conhecido e bastante citado entre os praticantes de mergulho. por Almiro Lopes
Em mar aberto, ao largo da Ilha de Itaparica, encontram-se os naufrágios Piaçava, Carvão, NSA Senhora do Rosário, Cascos e o Galeão Ultrech, formando um importante conjunto histórico submerso. por Divulgação
Após Itapuã, em frente à praia de Jauá, estão localizados o Vapor de Roda Gâmbie e o Paquete Paraná, ambos fora da área central de Salvador. por Amanda Oliveira
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Farol da Barra e Banco da Panela - Nessa região estão localizados os naufrágios Bretagne e Germania, Cap Frio e Maraldi, que integra o Parque Marinho da Barra. Ainda no Banco da Panela encontram-se as Pirâmides, situadas no entorno do Farol da Barra, uma das áreas mais conhecidas para o mergulho em Salvador. por Divulgação Marinha

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