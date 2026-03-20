CLIMA

Confira previsão do tempo em Salvador neste fim de semana

Calor e sol predominam na capital, mas domingo pode ter chuva

Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:19

Farol da Barra Crédito: Crédito: Mauro Akin Nassor

O fim de semana em Salvador será marcado por temperaturas elevadas e predomínio de sol, com mudança nas condições do tempo apenas no domingo (22), quando há previsão de pancadas de chuva, segundo o Climatempo.

Nesta sexta-feira (20), o tempo permanece firme, com sol entre poucas nuvens ao longo do dia e céu limpo à noite. As temperaturas variam entre 24°C e 33°C, sem previsão de chuva.

No sábado (21), o cenário se repete: sol com algumas nuvens, calor e ausência de precipitações. Os termômetros seguem na mesma faixa, com mínima de 24°C e máxima de 33°C, mantendo o clima típico de verão na capital baiana.

Já no domingo (22), o tempo começa a mudar. Apesar do sol ainda aparecer entre muitas nuvens pela manhã, há previsão de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas durante a tarde. À noite, o céu fica nublado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 25°C e 31°C.