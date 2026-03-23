CULTURA

Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde

Evento vai reunir música, empreendimento criativo e gastronomia

Monique Lobo

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:38

Timbalada Crédito: Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

A banda Timbalada é uma das atrações da edição especial do Mercado Iaô que acontece no próximo domingo (29). O evento, que celebra o aniversário de Salvador, vai ser realizado na Fábrica Cultural, na Ribeira, das 10h às 22h.

Ao todo, 150 empreendedores criativos vão levar produtos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado para a feira. A entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Escola Comunitária Luiza Mahin.

Confira registros de outras edições do Mercado Iaô 1 de 7

“Celebrar Salvador com o Mercado Iaô é celebrar a força de quem cria, empreende e movimenta a cidade todos os dias. São 12 anos impactando vidas através dessa iniciativa e, por isso, a edição tem um significado especial por reunir o que somos: cultura, identidade e oportunidades”, destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.

Intercâmbio

Nesta edição, o Mercado Iaô vai receber empreendedores de Recife e Fortaleza para uma troca de experiências com a Rede Iaô, fortalecendo conexões entre diferentes territórios e ampliando oportunidades de negócios. Além disso, o evento ainda vai contar com o painel “22 anos de impacto da Fábrica Cultural na Economia Criativa”, às 14h.