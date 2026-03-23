Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde

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Monique Lobo
Publicado em 23 de março de 2026 às 19:38
A banda Timbalada é uma das atrações da edição especial do Mercado Iaô que acontece no próximo domingo (29). O evento, que celebra o aniversário de Salvador, vai ser realizado na Fábrica Cultural, na Ribeira, das 10h às 22h.
Ao todo, 150 empreendedores criativos vão levar produtos de moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado para a feira. A entrada é gratuita e solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Escola Comunitária Luiza Mahin.
Confira registros de outras edições do Mercado Iaô
“Celebrar Salvador com o Mercado Iaô é celebrar a força de quem cria, empreende e movimenta a cidade todos os dias. São 12 anos impactando vidas através dessa iniciativa e, por isso, a edição tem um significado especial por reunir o que somos: cultura, identidade e oportunidades”, destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.
Nesta edição, o Mercado Iaô vai receber empreendedores de Recife e Fortaleza para uma troca de experiências com a Rede Iaô, fortalecendo conexões entre diferentes territórios e ampliando oportunidades de negócios. Além disso, o evento ainda vai contar com o painel “22 anos de impacto da Fábrica Cultural na Economia Criativa”, às 14h.
A programação terá atividades para todos os públicos ao longo do dia, com espaço infantil comandado por Tio Beto – Parque Móvel, Samba de Mesa, na Praça dos Saveiros (12h), aula show especial de chocolates (15h) e duas exibições do telefilme brasileiro “Sonho de Arrocha”, projeto de 2026 da Gran Maître Filmes, parte do projeto de teledramaturgia da Rede Globo, ambientado na Bahia. No Palco Diva, as atrações começam a partir das 17h, com show de abertura e encerramento da Timbalada.