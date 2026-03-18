EMPREGOS E SOLUÇÕES

Espro oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Salvador ao longo de 2026

Treinamentos são voltados a adolescentes e jovens de 14 a 22 anos

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de março de 2026 às 17:41

https://www.correio24horas.com.br/economia/empregos/espro-oferece-300-vagas-para-cursos-gratuitos-em-salvador-ao-longo-de-2026-0326 Crédito: Divulgação

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que atua na capacitação e inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, promoverá ao longo de 2026, em Salvador, 10 novas turmas do projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) – cursos gratuitos voltados a jovens de 14 a 22 anos de idade interessados em se preparar para a primeira oportunidade de emprego.São previstas 300 vagas, no total, para os treinamentos. As turmas seguem abertas pela internet, através do link

As turmas têm início previsto para:

● Maio (12/05), duas turmas, sendo uma com foco em Educação Ambiental e outra em Diversidade, com 60 vagas no total, realizadas em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM).

● Agosto (04/08), duas turmas, com 60 vagas no total.

● Setembro (14/09), duas turmas, com 60 vagas no total.

● Outubro (26/10), duas turmas, sendo uma com foco em Educação Ambiental e outra em Diversidade, com 60 vagas no total.

Considerando todas as regiões do Brasil, o Espro vai oferecer 5,6 mil vagas em turmas do FMT até o fim de 2026. “Ao fortalecer competências técnicas e socioemocionais, ampliamos o acesso dos jovens a um início de carreira mais qualificado e sustentável”, explica Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “Isso se traduz em maior renda, estabilidade e capacidade de transformação das próprias trajetórias, com efeitos que ultrapassam o indivíduo e alcançam sua família e seu território”.

Programa e impacto

Com carga horária mínima de 100 horas, o curso combina a formação em hard skills (competências técnicas) e soft skills (habilidades socioemocionais e comportamentais), estimulando também pensamento crítico e consciência cidadã. O FMT oferece acompanhamento social, material didático, certificado de conclusão e, nas turmas presenciais, pode ofertar benefícios como auxílio-transporte, refeição e uniforme. Ao final da formação, os participantes passam a integrar o banco de talentos do Espro, que conecta jovens em busca de emprego a mais de 2,6 mil empresas parceiras da instituição.

Além das turmas regulares, o programa pode incluir formações customizadas para atender metas de ESG e diversidade de empresas parceiras do Espro, com foco em públicos como jovens negros, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, migrantes e refugiados. O curso também pode abarcar capacitações focadas em áreas de interesse dos jovens, como Meio Ambiente, Audiovisual e Música, e até formação a distância (EAD).

Em 2025, o programa formou 4,5 mil jovens em 194 turmas realizadas em todo o país. Os impactos dos cursos são monitorados pela área de Inteligência de Mercado do Espro, com avaliações aplicadas antes e depois da formação. Os dados indicam evolução média de 20% em habilidades de autoconhecimento e autoconfiança, e de 14% em habilidades de comunicação no contexto profissional. Após a conclusão do curso, 62% dos jovens afirmam terem se tornado mais responsáveis e 85% entendem que a capacitação os permitiu desenvolver as habilidades necessárias ao mundo do trabalho.

Sobre o Espro

O Espro (Ensino Social Profissionalizante) atua na inserção de adolescentes e jovens em vulnerabilidade social no mundo do trabalho, por meio da socioaprendizagem, oferecendo uma extensa jornada gratuita, que começa nos Projetos de Formação para o Mundo do Trabalho (patrocinados ou personalizados para nossos parceiros) e segue no Programa de Aprendizagem Profissional ou no Programa de Estágio. Dessa forma, a entidade contribui com seis dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, educação de qualidade, saúde e bem-estar, erradicação da pobreza e parcerias e meios de implementação.