OPORTUNIDADE

Ministério Público abre concurso com salário de R$ 11,8 mil e vagas para nível superior

Inscrições custam R$ 135 e podem ter isenção para candidatos de baixa renda

Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:48

Ministério Público de Goiás Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Goiás publicou, nesta terça-feira (5), o edital de um novo concurso público com salários iniciais de R$ 11,8 mil. A seleção está sob responsabilidade do Instituto AOCP e contempla oportunidades para candidatos com formação superior.

De acordo com o documento, estão sendo ofertadas duas vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de analista em educação e analista em engenharia ambiental e sanitária, com uma oportunidade para cada área. Também há previsão de formação de cadastro de reserva, embora o número de convocações não tenha sido detalhado.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

O processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva. No entanto, a correção da etapa discursiva será limitada aos candidatos mais bem classificados: até a 14ª colocação na ampla concorrência e até a 4ª posição entre pessoas com deficiência (PcD) e candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Para ambas as funções, a remuneração inicial bruta é de R$ 11.892,79. Além do salário, os aprovados poderão contar com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte e auxílio-creche.