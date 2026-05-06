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Ministério Público abre concurso com salário de R$ 11,8 mil e vagas para nível superior

Inscrições custam R$ 135 e podem ter isenção para candidatos de baixa renda

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:48

Ministério Público de Goiás Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Goiás publicou, nesta terça-feira (5), o edital de um novo concurso público com salários iniciais de R$ 11,8 mil. A seleção está sob responsabilidade do Instituto AOCP e contempla oportunidades para candidatos com formação superior.

De acordo com o documento, estão sendo ofertadas duas vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de analista em educação e analista em engenharia ambiental e sanitária, com uma oportunidade para cada área. Também há previsão de formação de cadastro de reserva, embora o número de convocações não tenha sido detalhado.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

O processo seletivo será composto por provas objetiva e discursiva. No entanto, a correção da etapa discursiva será limitada aos candidatos mais bem classificados: até a 14ª colocação na ampla concorrência e até a 4ª posição entre pessoas com deficiência (PcD) e candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Para ambas as funções, a remuneração inicial bruta é de R$ 11.892,79. Além do salário, os aprovados poderão contar com benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, auxílio-transporte e auxílio-creche.

Conforme o cronograma divulgado, as inscrições estarão abertas entre os dias 11 de maio e 10 de junho, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 135. Candidatos em situação de vulnerabilidade econômica poderão solicitar isenção, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

Mais detalhes no edital. 

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Tags:

Vagas Concurso Edital Salários Ministerio Publico

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