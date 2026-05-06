OPORTUNIDADE

Santander promove leilão com mais de 200 imóveis e financiamento de até 35 anos

Portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis

Millena Marques

Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:40

Santander promove leilão no país Crédito: Divulgação

O Banco Santander Brasil realiza mais um leilão imobiliário online com mais de 200 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país. Os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, que acontecerá dia 12 de maio, a partir das 10h.

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros.

Além dos preços reduzidos para os lances iniciais, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS – imóveis desocupados, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.