Santander promove leilão com mais de 200 imóveis e financiamento de até 35 anos

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Millena Marques
Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:40
O Banco Santander Brasil realiza mais um leilão imobiliário online com mais de 200 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país. Os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, que acontecerá dia 12 de maio, a partir das 10h.
O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros.
Além dos preços reduzidos para os lances iniciais, muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS – imóveis desocupados, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.
A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como lance inicial – venda condicional (valor de venda sob aprovação do Vendedor), forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e lances iniciais – vendas condicionais, estarão disponíveis na plataforma.