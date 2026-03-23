LÁ VEM A CHUVA

Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador

O objetivo é intensificar as ações preventivas de macrodrenagem e limpeza de encostas, além de garantir uma resposta a possíveis desastres naturais

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:00

Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Prefeitura de Salvador oficializou, nesta segunda-feira (23), a institucionalização da Operação Chuva 2026. O decreto nº 41.562, assinado pelo prefeito Bruno Reis, coloca diversos órgãos e entidades da administração municipal em estado de alerta e regime de trabalho intensivo.

O objetivo central é intensificar as ações preventivas de macrodrenagem e limpeza de encostas, além de garantir uma resposta rápida a possíveis desastres naturais. O projeto visa proteger a vida dos moradores das mais de mil áreas de risco mapeadas na capital baiana.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

A estratégia deste ano para enfrentar o período chuvoso será dividida em duas fases cruciais. A primeira, a Etapa Preparatória, já está em curso desde o início de março e foca em ações preventivas, como a poda de árvores sob risco de queda, limpeza de bueiros e manutenção de geomantas em encostas.

A segunda fase, denominada Etapa de Alerta, ocorrerá entre abril e junho, período em que o monitoramento de campo em pontos críticos de deslizamentos e alagamentos será intensificado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Para garantir a segurança da população, a operação estabelece que os órgãos operacionais devem manter um regime de plantão de 24 horas por dia, incluindo finais de semana. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) assume a coordenação executiva da operação, contando com o apoio direto de secretarias como a Seman (Manutenção), Limpurb (Limpeza) e Sedur (Desenvolvimento Urbano).

Além do corpo técnico, a prefeitura autorizou o investimento de aproximadamente R$ 1,42 milhão apenas para o custeio da etapa de alerta. Esses recursos serão destinados à logística, remoção de escombros e assistência imediata às famílias atingidas.

O decreto prevê a remoção preventiva de moradores em situações de alto risco, com a concessão imediata de auxílio moradia quando cabível. Em casos de desastres, escolas municipais já estão sendo pré-definidas para servirem como abrigos temporários para famílias desabrigadas ou desalojadas.