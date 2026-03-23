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Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador

O objetivo é intensificar as ações preventivas de macrodrenagem e limpeza de encostas, além de garantir uma resposta a possíveis desastres naturais

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:00

Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5)
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Prefeitura de Salvador oficializou, nesta segunda-feira (23), a institucionalização da Operação Chuva 2026. O decreto nº 41.562, assinado pelo prefeito Bruno Reis, coloca diversos órgãos e entidades da administração municipal em estado de alerta e regime de trabalho intensivo.

O objetivo central é intensificar as ações preventivas de macrodrenagem e limpeza de encostas, além de garantir uma resposta rápida a possíveis desastres naturais. O projeto visa proteger a vida dos moradores das mais de mil áreas de risco mapeadas na capital baiana.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
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Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

A estratégia deste ano para enfrentar o período chuvoso será dividida em duas fases cruciais. A primeira, a Etapa Preparatória, já está em curso desde o início de março e foca em ações preventivas, como a poda de árvores sob risco de queda, limpeza de bueiros e manutenção de geomantas em encostas.

A segunda fase, denominada Etapa de Alerta, ocorrerá entre abril e junho, período em que o monitoramento de campo em pontos críticos de deslizamentos e alagamentos será intensificado pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Para garantir a segurança da população, a operação estabelece que os órgãos operacionais devem manter um regime de plantão de 24 horas por dia, incluindo finais de semana. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) assume a coordenação executiva da operação, contando com o apoio direto de secretarias como a Seman (Manutenção), Limpurb (Limpeza) e Sedur (Desenvolvimento Urbano).

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Além do corpo técnico, a prefeitura autorizou o investimento de aproximadamente R$ 1,42 milhão apenas para o custeio da etapa de alerta. Esses recursos serão destinados à logística, remoção de escombros e assistência imediata às famílias atingidas.

O decreto prevê a remoção preventiva de moradores em situações de alto risco, com a concessão imediata de auxílio moradia quando cabível. Em casos de desastres, escolas municipais já estão sendo pré-definidas para servirem como abrigos temporários para famílias desabrigadas ou desalojadas.

A população também desempenha papel fundamental na prevenção. A prefeitura manterá mobilizados os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdecs) e voluntários para orientar moradores sobre como proceder em casos de acionamento de sirenes em áreas de risco. Ao identificar qualquer sinal de perigo, como rachaduras em paredes ou movimentação de terra, o cidadão deve ligar imediatamente para o telefone 199, o canal gratuito e direto da Codesal.

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