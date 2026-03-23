OPERAÇÃO PARALIZA BAIRRO

Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23)

Confronto aconteceu entre suspeitos e batalhão da Polícia Militar; um homem morreu

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:09

Foram apreendidas drogas, armas e munições em meio a operação Crédito: Redes Sociais

Um tiroteio assustou moradores do bairro de Sussuarana, na tarde desta segunda-feira (23). A violência deixou um grupo de crianças preso em uma escola até o fim do conflito. De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem morreu durante a troca de tiros.

Imagens das crianças presas dentro da escola durante o confronto foram enviadas por moradores do bairro. A PM informou que o tiroteio aconteceu durante uma operação do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) na localidade do Parque Jocélia. Ainda segundo a corporação, a guarnição realizava rondas táticas na região quando se deparou com um grupo de homens armados. Ao notarem a aproximação dos policiais, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, iniciando um intenso tiroteio.

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Após o fim dos disparos, os militares realizaram uma varredura na área e encontraram um dos suspeitos ferido. O homem chegou a ser socorrido pela própria guarnição e levado a uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.