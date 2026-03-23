Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23)

Confronto aconteceu entre suspeitos e batalhão da Polícia Militar; um homem morreu

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:09

Foram apreendidas drogas, armas e munições em meio a operação Crédito: Redes Sociais

Um tiroteio assustou moradores do bairro de Sussuarana, na tarde desta segunda-feira (23). A violência deixou um grupo de crianças preso em uma escola até o fim do conflito. De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem morreu durante a troca de tiros.

Imagens das crianças presas dentro da escola durante o confronto foram enviadas por moradores do bairro. A PM informou que o tiroteio aconteceu durante uma operação do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) na localidade do Parque Jocélia. Ainda segundo a corporação, a guarnição realizava rondas táticas na região quando se deparou com um grupo de homens armados. Ao notarem a aproximação dos policiais, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe, iniciando um intenso tiroteio.

Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23)

Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23) por Web
Erick dos Santos, morto na operação contra Policia Militar por Web
Foram apreendidas uma pistola de calibre não especificado; munições sobressalentes; peças de uniforme camuflado e 148 porções divididas entre maconha e cocaína. por Web
1 de 3
Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23) por Web

Após o fim dos disparos, os militares realizaram uma varredura na área e encontraram um dos suspeitos ferido. O homem chegou a ser socorrido pela própria guarnição e levado a uma unidade de saúde próxima, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Ele foi identificado como Erick dos Santos Mota. A polícia afirmou que com ele foi encontrado um arsenal que indica a atuação direta no tráfico de drogas e no policiamento ostensivo de facções criminosas. Foram apreendidas uma pistola de calibre não especificado; munições sobressalentes; peças de uniforme camuflado e 148 porções divididas entre maconha e cocaína.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador

Operação que mira tráfico e lavagem de dinheiro prende suspeitos e apreende carro de luxo na Bahia

Cavalo de Troia: operação prende nove traficantes de facção na Bahia

Seis pessoas são presas durante operação contra tráfico de drogas em Feira de Santana

Médico formado no Paraguai é preso em operação contra venda ilegal de canetas emagrecedoras na BA

Tags:

Escolas Apreensão Morte Operações Crianças

Mais recentes

Imagem - Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador

Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador
Imagem - Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde

Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde
Imagem - Integrantes de torcida organizada são presos com drogas em ônibus de Salvador

Integrantes de torcida organizada são presos com drogas em ônibus de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
02

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie
03

Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
04

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona