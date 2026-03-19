CRIME

Seis pessoas são presas durante operação contra tráfico de drogas em Feira de Santana

Operação Cavalo de Troia foi deflagrada nesta quinta-feira (19)

Millena Marques

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:03

Operação Cavalo de Troia Crédito: Ascom/PC

Seis pessoas foram presas durante a Operação Cavalo de Troia, deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira (19), em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios e crimes correlatos.

A operação ocorre simultaneamente nos bairros Pedra Ferrada, Parque Ipê, Campo Limpo, Queimadinha e Alto do Rosário.

Durante as ações, foram apreendidas porções de drogas, uma motocicleta, uma pistola 9 mm com seletor de rajada, munições, balança, dispositivos eletrônicos, documentos com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e dinheiro em espécie. Todo o material ainda está sendo contabilizado e será encaminhado para análise no curso das investigações.

A operação mobiliza cerca de 120 policiais civis, com equipes do Denarc, da Diretoria de Polícia do Interior Leste (Dirpin/Leste), da 1ª Coorpin, do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste).