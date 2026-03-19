Cavalo de Troia: operação prende nove traficantes de facção na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 19 de março de 2026 às 11:01
Nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (19) durante uma operação policial que teve como alvo integrantes de uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios.
De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva, batizada de Operação Cavalo de Troia, foi deflagrada após apurações que identificaram uma estrutura organizada voltada para a prática de crimes violentos e a distribuição de entorpecentes na região.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante as diligências, os agentes apreenderam motocicletas, porções de drogas, dinheiro em espécie, balanças de precisão, cadernos com anotações e munições em bairros como Queimadinha, Parque Ipê, Pedra Ferrada, Campo Limpo e Alto do Rosário.
A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com apoio de outras unidades policiais. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.