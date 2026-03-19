POLÍCIA

Cavalo de Troia: operação prende nove traficantes de facção na Bahia

Criminosos são alvo de mandados de prisão em Feira de Santana

Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:01

Operação acontece em Feira de Santana Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (19) durante uma operação policial que teve como alvo integrantes de uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios.

De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva, batizada de Operação Cavalo de Troia, foi deflagrada após apurações que identificaram uma estrutura organizada voltada para a prática de crimes violentos e a distribuição de entorpecentes na região.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante as diligências, os agentes apreenderam motocicletas, porções de drogas, dinheiro em espécie, balanças de precisão, cadernos com anotações e munições em bairros como Queimadinha, Parque Ipê, Pedra Ferrada, Campo Limpo e Alto do Rosário.