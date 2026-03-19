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Cavalo de Troia: operação prende nove traficantes de facção na Bahia

Criminosos são alvo de mandados de prisão em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:01

Operação acontece em Feira de Santana Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Nove pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (19) durante uma operação policial que teve como alvo integrantes de uma facção criminosa com atuação em Feira de Santana. O grupo é investigado por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios.

De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva, batizada de Operação Cavalo de Troia, foi deflagrada após apurações que identificaram uma estrutura organizada voltada para a prática de crimes violentos e a distribuição de entorpecentes na região.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Durante as diligências, os agentes apreenderam motocicletas, porções de drogas, dinheiro em espécie, balanças de precisão, cadernos com anotações e munições em bairros como Queimadinha, Parque Ipê, Pedra Ferrada, Campo Limpo e Alto do Rosário.

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, com apoio de outras unidades policiais. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

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Tags:

Polícia Presos Operação Traficantes

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