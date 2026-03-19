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Homem comete série de estupros e é preso após rastreio de celulares roubados de vítimas

Polícia chegou até o homem após rastrear celulares roubados das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de março de 2026 às 08:28

José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas
José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas Crédito: Reprodução

Um homem identificado como José Victor Rodrigues de Lemos Silva, de 23 anos, foi preso suspeito de cometer uma série de estupros contra três mulheres em menos de 15 dias, no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado após o rastreamento de celulares roubados de duas das vítimas, que indicaram o endereço onde ele morava. Ao ser abordado, o homem tentou fugir correndo para uma área de mata, mas acabou alcançado pelos agentes.

José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas

José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas por Reprodução
José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas por Reprodução
José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas por Reprodução
José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas por Reprodução
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José Victor foi preso após polícia rastrear celulares de vítimas por Reprodução

Segundo as investigações, os crimes eram praticados com o uso de um facão. O primeiro caso ocorreu no dia 4 de março, por volta das 21h40, quando uma mulher foi abordada ao chegar em casa e abusada na rua. Dias depois, o suspeito invadiu uma residência e fez mãe e filha de vítimas, levando os celulares delas ao fugir.

Após a prisão em flagrante, o investigado confessou os crimes. A polícia também identificou que ele possui antecedentes por furto e roubo em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. Ele permanece custodiado na Delegacia de Eunápolis, à disposição da Justiça, enquanto as vítimas recebem acompanhamento e assistência especializada.

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Tags:

Estupro José Victor Rastreamento de Celulares

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