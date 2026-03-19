Quinze cidades baianas comemoram feriado nesta quinta-feira (19 de março); saiba quais

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Esther Morais
Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17
Quinze cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira (19) em homenagem ao Dia de São José, uma das datas religiosas mais tradicionais do calendário católico.
Segundo a crença do catolicismo, José era carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, o santo é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho.
Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval
Água Fria
Aporá
Capela do Alto Alegre
Carinhanha
Gandu
Ibirataia
Itabuna
Itapetinga
João Dourado
Jussara
Mortugaba
Mucuri
Sento Sé
Una
Várzea da Roça
Além da Bahia, o Dia de São José também é celebrado em outras regiões do país. No Amapá, a data é feriado estadual, conforme a Lei nº 667/2002. Já no Ceará, o Decreto nº 36.476/2025 estabelece ponto facultativo. Em algumas cidades brasileiras, o 19 de março coincide ainda com aniversários de emancipação política.