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Quinze cidades baianas comemoram feriado nesta quinta-feira (19 de março); saiba quais

Data celebra Dia de São José

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17

Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quinze cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira (19) em homenagem ao Dia de São José, uma das datas religiosas mais tradicionais do calendário católico.

Segundo a crença do catolicismo, José era carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, o santo é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval 1 de 15

Cidades com feriado em 19 de março (BA):

Água Fria

Aporá

Capela do Alto Alegre

Carinhanha

Gandu

Ibirataia

Itabuna

Itapetinga

João Dourado

Jussara

Mortugaba

Mucuri

Sento Sé

Una

Várzea da Roça