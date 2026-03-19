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Quinze cidades baianas comemoram feriado nesta quinta-feira (19 de março); saiba quais

Data celebra Dia de São José

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 10:17

Calendário 2026
Calendário 2026 Crédito: Shutterstock

Quinze cidades da Bahia celebram feriado nesta quinta-feira (19) em homenagem ao Dia de São José, uma das datas religiosas mais tradicionais do calendário católico. 

Segundo a crença do catolicismo, José era carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, o santo é considerado protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Cidades com feriado em 19 de março (BA): 

Água Fria

Aporá

Capela do Alto Alegre

Carinhanha

Gandu

Ibirataia

Itabuna

Itapetinga

João Dourado

Jussara

Mortugaba

Mucuri

Sento Sé

Una

Várzea da Roça

Além da Bahia, o Dia de São José também é celebrado em outras regiões do país. No Amapá, a data é feriado estadual, conforme a Lei nº 667/2002. Já no Ceará, o Decreto nº 36.476/2025 estabelece ponto facultativo. Em algumas cidades brasileiras, o 19 de março coincide ainda com aniversários de emancipação política.

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Feriado

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