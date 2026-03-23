ITABUNA

Escola pública de tempo integral é invadida e tem alimentos e aparelhos furtados na Bahia

Ninguém foi preso até o momento

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:58

Escola foi arrombada e furtada em Itabuna Crédito: Divulgação

Uma escola pública foi alvo de invasão durante a madrugada do último domingo (22), na cidade de Itabuna, no sul do estado. Parte da alimentação escolar, caixas de som e um aparelho de televisão foram furtados na ocasião. A polícia investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a prefeitura, o alvo da ação criminosa foi a Escola Municipal São Paulo da Cruz, localizada na região conhecida popularmente como Alto da Lua, no bairro Mangabinha. O imóvel foi arrombado e invadido pelos criminosos.

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Segundo a gestão municipal, a unidade atende cerca de 60 estudantes, de quatro e cinco anos, matriculados em período integral. As atividades escolares ocorreram normalmente nesta segunda-feira (23).