Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escola pública de tempo integral é invadida e tem alimentos e aparelhos furtados na Bahia

Ninguém foi preso até o momento

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:58

Escola foi arrombada e furtada em Itabuna
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna Crédito: Divulgação

Uma escola pública foi alvo de invasão durante a madrugada do último domingo (22), na cidade de Itabuna, no sul do estado. Parte da alimentação escolar, caixas de som e um aparelho de televisão foram furtados na ocasião. A polícia investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com a prefeitura, o alvo da ação criminosa foi a Escola Municipal São Paulo da Cruz, localizada na região conhecida popularmente como Alto da Lua, no bairro Mangabinha. O imóvel foi arrombado e invadido pelos criminosos.

Escola foi arrombada e furtada em Itabuna

Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação
1 de 6
Escola foi arrombada e furtada em Itabuna por Divulgação

Segundo a gestão municipal, a unidade atende cerca de 60 estudantes, de quatro e cinco anos, matriculados em período integral. As atividades escolares ocorreram normalmente nesta segunda-feira (23).

Ainda no domingo, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna esteve no local para realizar a perícia. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Itabuna) segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos. 

Mais recentes

Imagem - Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23)

Grupo de crianças fica preso em escola durante tiroteio em Sussuarana nesta segunda (23)
Imagem - Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador

Operação Chuva 2026: como vai funcionar o plantão da Codesal e a assistência em Salvador
Imagem - Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde

Timbalada faz show gratuito em Salvador neste domingo (29); saiba onde

MAIS LIDAS

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
01

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
02

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
03

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Resultado da Lotomania 2903, desta segunda-feira (23)
04

Resultado da Lotomania 2903, desta segunda-feira (23)