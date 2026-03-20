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Operação que mira tráfico e lavagem de dinheiro prende suspeitos e apreende carro de luxo na Bahia

Ação ocorreu em Ilhéus e São Paulo e mira organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:58

Carro de luxo foi apreendido pela polícia Crédito: Divulgação

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, durante ações realizadas na quinta-feira (19) em Ilhéus, no sul da Bahia, e em São Paulo. 

Batizada de Operação Ventura, a ofensiva tem como alvo uma organização criminosa apontada como responsável por movimentar recursos de origem ilícita e atuar no comércio de entorpecentes de forma estruturada. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 19 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As investigações indicam que o grupo possuía divisão clara de funções entre os integrantes, além de utilizar estratégias para esconder a origem do dinheiro obtido ilegalmente, incluindo transações financeiras suspeitas e o uso de “laranjas”. Durante o cumprimento das medidas, os principais alvos foram localizados em Ilhéus. Em um dos pontos, no bairro São Francisco, zona sul da cidade, dois suspeitos foram presos dentro de um apartamento em um condomínio na Avenida Vereador Ruy Carvalho.

De acordo com o g1, os detidos foram identificados como Ingrid Estannislau de Franca e André Luiz Carneiro de Almeida. Eles foram encaminhados para uma unidade policial e permanecem custodiados, à disposição da Justiça. No imóvel, os agentes apreenderam um veículo de luxo, modelo Toyota Hilux SW4, além de celulares de última geração que passar

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Bahia Operação Tráfico Ilhéus

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