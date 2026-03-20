Operação que mira tráfico e lavagem de dinheiro prende suspeitos e apreende carro de luxo na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de março de 2026 às 11:58
Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, durante ações realizadas na quinta-feira (19) em Ilhéus, no sul da Bahia, e em São Paulo.
Batizada de Operação Ventura, a ofensiva tem como alvo uma organização criminosa apontada como responsável por movimentar recursos de origem ilícita e atuar no comércio de entorpecentes de forma estruturada. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 19 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.
Caso é investigado pela Polícia Civil
As investigações indicam que o grupo possuía divisão clara de funções entre os integrantes, além de utilizar estratégias para esconder a origem do dinheiro obtido ilegalmente, incluindo transações financeiras suspeitas e o uso de “laranjas”. Durante o cumprimento das medidas, os principais alvos foram localizados em Ilhéus. Em um dos pontos, no bairro São Francisco, zona sul da cidade, dois suspeitos foram presos dentro de um apartamento em um condomínio na Avenida Vereador Ruy Carvalho.
De acordo com o g1, os detidos foram identificados como Ingrid Estannislau de Franca e André Luiz Carneiro de Almeida. Eles foram encaminhados para uma unidade policial e permanecem custodiados, à disposição da Justiça. No imóvel, os agentes apreenderam um veículo de luxo, modelo Toyota Hilux SW4, além de celulares de última geração que passar