POLÍCIA

Operação que mira tráfico e lavagem de dinheiro prende suspeitos e apreende carro de luxo na Bahia

Ação ocorreu em Ilhéus e São Paulo e mira organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2026 às 11:58

Carro de luxo foi apreendido pela polícia Crédito: Divulgação

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de dois suspeitos investigados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, durante ações realizadas na quinta-feira (19) em Ilhéus, no sul da Bahia, e em São Paulo.

Batizada de Operação Ventura, a ofensiva tem como alvo uma organização criminosa apontada como responsável por movimentar recursos de origem ilícita e atuar no comércio de entorpecentes de forma estruturada. Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 19 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As investigações indicam que o grupo possuía divisão clara de funções entre os integrantes, além de utilizar estratégias para esconder a origem do dinheiro obtido ilegalmente, incluindo transações financeiras suspeitas e o uso de “laranjas”. Durante o cumprimento das medidas, os principais alvos foram localizados em Ilhéus. Em um dos pontos, no bairro São Francisco, zona sul da cidade, dois suspeitos foram presos dentro de um apartamento em um condomínio na Avenida Vereador Ruy Carvalho.