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BRQ abre mais de 110 vagas em tecnologia e reforça estratégia de crescimento

Empresa amplia equipe após rebranding e fusão com a weme. Oportunidades incluem áreas de desenvolvimento, dados, cloud, IA e produtos digitais, com mais da metade das posições em formato totalmente remoto.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:09

As vagas contemplam perfis diversos de profissionais do setor, incluindo desenvolvimento de software, arquitetura, dados, cloud e inteligência artificial.
As vagas contemplam perfis diversos de profissionais do setor, incluindo desenvolvimento de software, arquitetura, dados, cloud e inteligência artificial. Crédito: Shutterstock

A BRQ Digital Solutions, empresa global especializada em evolução digital, está com mais de 110 vagas abertas em diferentes áreas de tecnologia, sendo mais da metade em formato totalmente remoto. As oportunidades refletem o momento de expansão da companhia, após o recente rebranding e a fusão com a weme, e acompanham a crescente demanda por projetos que envolvem modernização de sistemas, inteligência artificial, dados e desenvolvimento de plataformas digitais para grandes empresas.

As vagas contemplam perfis diversos de profissionais de tecnologia, incluindo desenvolvimento de software, arquitetura, dados, cloud e inteligência artificial. Entre os cargos em aberto estão posições como Designer UX Writing, Product Manager, Analista de Processos e Dados, Desenvolvedor Full Stack e Analista de Sistemas, entre outros.

A ampliação do time acompanha a estratégia da companhia de fortalecer a criação e evolução de soluções digitais com impacto direto nos negócios de seus clientes, seguindo o conceito “Building What Matters”, que orienta a nova fase da BRQ.

“O crescimento da equipe acompanha a ampliação dos projetos da BRQ e reflete o fortalecimento da nossa cultura organizacional, baseada em colaboração, aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional. Buscamos profissionais que queiram atuar em iniciativas de grande escala e que encontrem na empresa um ambiente de troca constante de conhecimento e evolução de carreira”, afirma Verônica Coelho, CPO da companhia.

Os interessados em participar do processo seletivo podem conferir todas as vagas disponíveis e se candidatar diretamente na página oficial da empresa no LinkedIn.

Tags:

Empregos Tecnologia

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