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Prefeitura baiana abre vagas em seleção com salários de até R$ 4,7 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:21

Itabuna, no sul da Bahia
Itabuna, no sul da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, lançou um processo seletivo simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com 142 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para diferentes secretarias. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (26). Os salários podem chegar a R$ 4,7 mil.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. As candidaturas devem ser feitas por meio do site oficial da Prefeitura de Itabuna. A taxa de inscrição é de R$ 40 para vagas de nível médio e de R$ 50 para cargos de nível superior.

Confira vagas no processo seletivo de Itabuna

Veja vagas por Reprodução
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Veja vagas por Reprodução

O processo seletivo simplificado será composto por duas etapas: prova objetiva (eliminatória) e avaliação de títulos/experiência profissional (classificatória). A classificação final corresponderá à soma da pontuação da 1ª etapa (prova objetiva) com a da 2ª etapa (avaliação de títulos e experiência). A prova será aplicada no dia 26 de abril deste ano.

O prazo de validade do edital é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração. Os contratos também terão validade de até dois anos, podendo ser renovados por mais dois.

Veja o edital completo.

Tags:

Emprego Vagas Itabuna Empregos

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