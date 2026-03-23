Construtora Tenda abre inscrições para Programa de Estágio Afirmativo e amplia atração de talentos

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 23 de março de 2026 às 21:02
A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, abre hoje as inscrições para a 3ª edição de seu Programa Afirmativo. Nesta edição, a empresa manteve o critério de diversidade no processo dos últimos anos, fazendo um programa 100% afirmativo para pessoas negras. O programa contará com mais de 38 vagas distribuídas nas áreas administrativas da companhia, em diferentes regionais da Tenda. As inscrições poderão ser realizadas por meio do link: Link
O estágio será realizado em modelo híbrido, com jornada de 30 horas semanais, e terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período mediante comprovação de matrícula e performance. A previsão de início das atividades é entre abril e maio de 2026.
A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de fortalecer a atração de talentos diversos em áreas corporativas, criando oportunidades de desenvolvimento profissional para estudantes universitários autodeclarados negros. Além disso, reforça o compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, ao buscar pluralidade de ideias, perfis e perspectivas. Reconhecendo que equipes diversas contribuem para a inovação, melhores resultados e um ambiente de trabalho mais representativo.
“O programa de estágio é uma iniciativa estratégica para atrair e desenvolver novos talentos. Reforçar nosso compromisso de gerar oportunidades e de promover um ambiente que favoreça o aprendizado contínuo. Proporcionamos uma jornada em que estudantes possam aprender na prática, contribuir com diferentes perspectivas e se desenvolver dentro da cultura de aprendizado da Tenda, construindo o início de uma trajetória profissional consistente. Acreditamos que equipes diversas são fundamentais para o crescimento sustentável da companhia. Mais do que preencher vagas, nosso objetivo é ser um agente ativo na construção de um mercado mais equitativo. Queremos identificar, atrair e, principalmente, potencializar talentos pretos e pardos que tragam novas perspectivas para a nossa mesa. Acreditamos que a inovação nasce da diversidade”, afirma Glaucia Santos, gerente de Gente e Gestão da Construtora Tenda.
Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio e um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, programa gestante, apoio maternidade e paternidade e Wellhub. A companhia oferece ainda modelo híbrido de trabalho (dois dias de home office por semana), day off de aniversário, emenda de feriados, hub de IA proprietário e dress code casual.
Podem se candidatar estudantes do ensino superior, autodeclarados negros, a partir do 5º semestre dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Tecnologia em Construção Civil. O processo seletivo será composto por inscrição, triagem de pré-requisitos, teste de perfil, dinâmica de grupo online e entrevista individual presencial.
Criado em 2024, o Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo, com vagas direcionadas a estudantes negros, como parte das iniciativas da companhia voltadas à ampliação de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e à formação de novos profissionais para suas áreas corporativas.
SERVIÇO
Programa de Estágio Afirmativo – Construtora Tenda
Inscrições: 23/03/2026 a 21/04/2026
Vagas: 38
Modelo: Híbrido
Carga horária: 30h semanais
Bolsa-auxílio: R$ 1.500 (1º ano) | R$ 1.800 (a partir do 13º mês)
Início previsto: Abril/Maio de 2026
Link: Link