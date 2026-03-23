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Construtora Tenda abre inscrições para Programa de Estágio Afirmativo e amplia atração de talentos

Iniciativa oferece mais de 38 vagas para pessoas negras, em áreas administrativas, em diversas regiões do país

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:02

O Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo Crédito: Divulgação

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, abre hoje as inscrições para a 3ª edição de seu Programa Afirmativo. Nesta edição, a empresa manteve o critério de diversidade no processo dos últimos anos, fazendo um programa 100% afirmativo para pessoas negras. O programa contará com mais de 38 vagas distribuídas nas áreas administrativas da companhia, em diferentes regionais da Tenda. As inscrições poderão ser realizadas por meio do link: Link

O estágio será realizado em modelo híbrido, com jornada de 30 horas semanais, e terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período mediante comprovação de matrícula e performance. A previsão de início das atividades é entre abril e maio de 2026.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de fortalecer a atração de talentos diversos em áreas corporativas, criando oportunidades de desenvolvimento profissional para estudantes universitários autodeclarados negros. Além disso, reforça o compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, ao buscar pluralidade de ideias, perfis e perspectivas. Reconhecendo que equipes diversas contribuem para a inovação, melhores resultados e um ambiente de trabalho mais representativo.

“O programa de estágio é uma iniciativa estratégica para atrair e desenvolver novos talentos. Reforçar nosso compromisso de gerar oportunidades e de promover um ambiente que favoreça o aprendizado contínuo. Proporcionamos uma jornada em que estudantes possam aprender na prática, contribuir com diferentes perspectivas e se desenvolver dentro da cultura de aprendizado da Tenda, construindo o início de uma trajetória profissional consistente. Acreditamos que equipes diversas são fundamentais para o crescimento sustentável da companhia. Mais do que preencher vagas, nosso objetivo é ser um agente ativo na construção de um mercado mais equitativo. Queremos identificar, atrair e, principalmente, potencializar talentos pretos e pardos que tragam novas perspectivas para a nossa mesa. Acreditamos que a inovação nasce da diversidade”, afirma Glaucia Santos, gerente de Gente e Gestão da Construtora Tenda.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio e um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, programa gestante, apoio maternidade e paternidade e Wellhub. A companhia oferece ainda modelo híbrido de trabalho (dois dias de home office por semana), day off de aniversário, emenda de feriados, hub de IA proprietário e dress code casual.

Podem se candidatar estudantes do ensino superior, autodeclarados negros, a partir do 5º semestre dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Tecnologia em Construção Civil. O processo seletivo será composto por inscrição, triagem de pré-requisitos, teste de perfil, dinâmica de grupo online e entrevista individual presencial.

Criado em 2024, o Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo, com vagas direcionadas a estudantes negros, como parte das iniciativas da companhia voltadas à ampliação de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e à formação de novos profissionais para suas áreas corporativas.

SERVIÇO

Programa de Estágio Afirmativo – Construtora Tenda

Inscrições: 23/03/2026 a 21/04/2026

Vagas: 38

Modelo: Híbrido

Carga horária: 30h semanais

Bolsa-auxílio: R$ 1.500 (1º ano) | R$ 1.800 (a partir do 13º mês)