Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Construtora Tenda abre inscrições para Programa de Estágio Afirmativo e amplia atração de talentos

Iniciativa oferece mais de 38 vagas para pessoas negras, em áreas administrativas, em diversas regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:02

O Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo
O Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo Crédito: Divulgação

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, abre hoje as inscrições para a 3ª edição de seu Programa Afirmativo. Nesta edição, a empresa manteve o critério de diversidade no processo dos últimos anos, fazendo um programa 100% afirmativo para pessoas negras. O programa contará com mais de 38 vagas distribuídas nas áreas administrativas da companhia, em diferentes regionais da Tenda. As inscrições poderão ser realizadas por meio do link: Link

O estágio será realizado em modelo híbrido, com jornada de 30 horas semanais, e terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período mediante comprovação de matrícula e performance. A previsão de início das atividades é entre abril e maio de 2026.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia de fortalecer a atração de talentos diversos em áreas corporativas, criando oportunidades de desenvolvimento profissional para estudantes universitários autodeclarados negros. Além disso, reforça o compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, ao buscar pluralidade de ideias, perfis e perspectivas. Reconhecendo que equipes diversas contribuem para a inovação, melhores resultados e um ambiente de trabalho mais representativo.

“O programa de estágio é uma iniciativa estratégica para atrair e desenvolver novos talentos. Reforçar nosso compromisso de gerar oportunidades e de promover um ambiente que favoreça o aprendizado contínuo. Proporcionamos uma jornada em que estudantes possam aprender na prática, contribuir com diferentes perspectivas e se desenvolver dentro da cultura de aprendizado da Tenda, construindo o início de uma trajetória profissional consistente. Acreditamos que equipes diversas são fundamentais para o crescimento sustentável da companhia. Mais do que preencher vagas, nosso objetivo é ser um agente ativo na construção de um mercado mais equitativo. Queremos identificar, atrair e, principalmente, potencializar talentos pretos e pardos que tragam novas perspectivas para a nossa mesa. Acreditamos que a inovação nasce da diversidade”, afirma Glaucia Santos, gerente de Gente e Gestão da Construtora Tenda.

Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio e um pacote de benefícios que inclui vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida, programas de saúde e bem-estar, programa gestante, apoio maternidade e paternidade e Wellhub. A companhia oferece ainda modelo híbrido de trabalho (dois dias de home office por semana), day off de aniversário, emenda de feriados, hub de IA proprietário e dress code casual.

Podem se candidatar estudantes do ensino superior, autodeclarados negros, a partir do 5º semestre dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Administração, Economia, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Tecnologia em Construção Civil. O processo seletivo será composto por inscrição, triagem de pré-requisitos, teste de perfil, dinâmica de grupo online e entrevista individual presencial.

Criado em 2024, o Programa de Estágio Administrativo da Tenda já contou com mais de 40 estagiários. Esta será a terceira edição no formato afirmativo, com vagas direcionadas a estudantes negros, como parte das iniciativas da companhia voltadas à ampliação de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e à formação de novos profissionais para suas áreas corporativas.

SERVIÇO

Programa de Estágio Afirmativo – Construtora Tenda

Inscrições: 23/03/2026 a 21/04/2026

Vagas: 38

Modelo: Híbrido

Carga horária: 30h semanais

Bolsa-auxílio: R$ 1.500 (1º ano) | R$ 1.800 (a partir do 13º mês)

Início previsto: Abril/Maio de 2026

Link: Link

Tags:

Estágio

Mais recentes

Imagem - Gerdau Transforma está com inscrições abertas para mulheres que inspiram

Gerdau Transforma está com inscrições abertas para mulheres que inspiram
Imagem - BRQ abre mais de 110 vagas em tecnologia e reforça estratégia de crescimento

BRQ abre mais de 110 vagas em tecnologia e reforça estratégia de crescimento
Imagem - Prefeitura baiana abre vagas em seleção com salários de até R$ 4,7 mil

Prefeitura baiana abre vagas em seleção com salários de até R$ 4,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
01

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'
02

Narrador da TV Bahia recebe ataques de torcedores em derrota do Esquadrão: ‘chegou o dia que vou processar uma pessoa'

Imagem - Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie
03

Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas e muda acesso ao dinheiro em espécie

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
04

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona