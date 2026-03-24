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Aposta da Lotofácil ganha R$ 1,5 milhão em novo sorteio; veja resultado

Concurso 3643 foi realizado na noite de segunda-feira (23)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:20

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta de São Luís, no Maranhão, acertou as 15 dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de segunda-feira (23), e faturou R$ 1.560.277,37. O jogo vencedor foi registrado na Lotérica Competência, por meio de uma aposta simples, com 15 números, em canal físico. O sorteio do concurso 3643 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Além do prêmio principal, 208 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.246,94 cada. Outras 8.312 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 106.581 apostas acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14, enquanto 566.080 jogos com 11 acertos receberam R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.330.722,00.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (24), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor acumulado para o sorteio especial da Independência já chega a R$ 84.611.626,69.

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Lotofacil

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