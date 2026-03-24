LOTERIA

Aposta da Lotofácil ganha R$ 1,5 milhão em novo sorteio; veja resultado

Concurso 3643 foi realizado na noite de segunda-feira (23)

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 06:20

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Uma aposta de São Luís, no Maranhão, acertou as 15 dezenas da Lotofácil, sorteada na noite de segunda-feira (23), e faturou R$ 1.560.277,37. O jogo vencedor foi registrado na Lotérica Competência, por meio de uma aposta simples, com 15 números, em canal físico. O sorteio do concurso 3643 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas foram: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Além do prêmio principal, 208 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 2.246,94 cada. Outras 8.312 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 106.581 apostas acertaram 12 dezenas e levaram R$ 14, enquanto 566.080 jogos com 11 acertos receberam R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 21.330.722,00.