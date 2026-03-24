Brasileiros podem ter dinheiro esquecido: saiba como consultar valores do antigo PIS/Pasep

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Esther Morais
Publicado em 24 de março de 2026 às 07:35
O Ministério da Fazenda lançou uma ferramenta digital que permite consultar e resgatar valores remanescentes das cotas do antigo Fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. O serviço, chamado Repis Cidadão, foi desenvolvido pelo Serpro e reúne, em um só lugar, as informações necessárias para que trabalhadores - ou seus herdeiros - verifiquem se têm dinheiro a receber.
A plataforma está disponível online e também complementa a consulta que já pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Para acessar, é necessário ter conta no Gov.br com nível de autenticação prata ou ouro, garantindo a segurança dos dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Consultar PIS/PASEP
Os valores são destinados a pessoas que trabalharam com carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não sacaram as cotas após a extinção do fundo.
O governo ressalta que esses valores não têm relação com o atual abono salarial do PIS/Pasep. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o benefício de 2025 é voltado apenas a trabalhadores que atuaram formalmente por pelo menos 30 dias em 2023, com renda média de até dois salários mínimos.