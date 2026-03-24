CONSULTA LIBERADA

Brasileiros podem ter dinheiro esquecido: saiba como consultar valores do antigo PIS/Pasep

Saque de cotas é para trabalhadores entre 1971 e 1988

Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:35

Consulta está disponível Crédito: Freepik

O Ministério da Fazenda lançou uma ferramenta digital que permite consultar e resgatar valores remanescentes das cotas do antigo Fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. O serviço, chamado Repis Cidadão, foi desenvolvido pelo Serpro e reúne, em um só lugar, as informações necessárias para que trabalhadores - ou seus herdeiros - verifiquem se têm dinheiro a receber.

A plataforma está disponível online e também complementa a consulta que já pode ser feita pelo aplicativo do FGTS. Para acessar, é necessário ter conta no Gov.br com nível de autenticação prata ou ouro, garantindo a segurança dos dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Consultar PIS/PASEP 1 de 4

Os valores são destinados a pessoas que trabalharam com carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não sacaram as cotas após a extinção do fundo.