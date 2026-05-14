Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Netflix pode cobrar taxa por senha compartilhada, decide Justiça

Tribunal manteve entendimento de que cobrança da plataforma é legal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11:18

Os lançamentos da semana na Netflix prometem divertir, emocionar e inspirar (Imagem: Studio R3 | Shutterstock)
Netflix Crédito: Imagem: Studio R3 | Shutterstock

A Justiça de Minas Gerais decidiu manter a validade da cobrança aplicada pela Netflix a usuários que compartilham suas contas com pessoas que não residem no mesmo endereço.

Segundo o entendimento dos desembargadores, a plataforma de streaming tem respaldo na “liberdade contratual e da autonomia privada” para impor a taxa. A cobrança foi implementada pela empresa em 2023 como parte da política de restrição ao compartilhamento de senhas.

Lançamentos da Netflix

1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03) por Divulgação
2. Algo Horrível Vai Acontecer (26/03) por Divulgação
3. Os Casos de Harry Hole (26/03) por Divulgação
4. Adoráveis Mulheres (26/03) por Divulgação
5. Não se Preocupe, Querida (27/03) por Divulgação
1 de 5
1. Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 3ª temporada (25/03) por Divulgação

Ao analisar o recurso, o tribunal considerou que a taxa adicional não impede o acesso do titular à plataforma, que pode continuar utilizando o serviço em diferentes dispositivos, tanto em casa quanto fora dela.

A decisão em segunda instância também destacou que o compartilhamento de senhas sem compensação financeira à empresa pode ser caracterizado como “enriquecimento sem causa”, conceito previsto no Código Civil.

A discussão judicial foi motivada por uma ação civil pública movida pelo Instituto Defesa Coletiva. A entidade sustenta que a cobrança de R$ 12,90 pelo chamado “assinante extra” seria abusiva. O grupo também argumenta que a forma como a empresa divulgava o serviço poderia induzir o consumidor ao erro, citando slogans como “assista onde quiser” e “filmes, séries e muito mais, sem limites”, que, segundo a ação, configurariam propaganda enganosa.

Quando a Netflix anunciou a mudança, em 2023, o Procon de Minas Gerais chegou a aplicar uma multa administrativa de R$ 11 milhões à empresa. Na ocasião, o órgão entendeu que a prática representaria uma “cláusula abusiva no contrato de prestação de serviços e nos termos de privacidade”.

Tags:

Netfix

Mais recentes

Imagem - Documentário sobre a vida de Bolsonaro estreia nos cinemas; filme está em cartaz em Salvador

Documentário sobre a vida de Bolsonaro estreia nos cinemas; filme está em cartaz em Salvador
Imagem - Sobe para 27 o número de casas interditadas após explosão em SP

Sobe para 27 o número de casas interditadas após explosão em SP
Imagem - Receita vai iniciar consulta do 1° lote da restituição do Imposto de Renda 2026 e já dá para saber quem recebe primeiro

Receita vai iniciar consulta do 1° lote da restituição do Imposto de Renda 2026 e já dá para saber quem recebe primeiro