IR 2026

Receita vai iniciar consulta do 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 e já dá para saber quem recebe primeiro

Primeiro lote será pago em 29 de maio

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:56

Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026 está na reta final. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para regularizar a situação. Na mesma data, está previsto o pagamento do primeiro lote de restituição.

Mas uma dúvida já começa a crescer entre os contribuintes: quando será possível consultar quem vai receber em cada lote? E quem recebe primeiro?

A Receita Federal ainda não divulgou a data de consulta ao primeiro lote, mas a lista de quem receberá restituição costuma ser publicada uma semana antes do pagamento. Caso não haja imprevistos, portanto, a consulta deve ser aberta em 22 de maio.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA 1 de 7

O calendário de restituições do IR 2026 já está definido. Confira as datas:

primeiro lote: 29 de maio;

segundo lote: 30 de junho;

terceiro lote: 31 de julho;

quarto lote: 28 de agosto.

A liberação dos pagamentos segue uma ordem de prioridade estabelecida pela legislação e pelas regras da Receita Federal, então já é possível saber quem deve receber primeiro. Em caso de empate dentro da mesma faixa, o critério de desempate é a data e o horário de envio da declaração. A sequência de prioridade é a seguinte:

idosos com 80 anos ou mais;

idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência e contribuintes com doença grave;

contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério;

contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix;

contribuintes que usaram declaração pré-preenchida ou escolheram Pix;