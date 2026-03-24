Líder e defensora das mulheres: quem é a comandante da Guarda Municipal morta por namorado policial rodoviário

Primeira mulher no cargo, Dayse Barbosa foi assassinada dentro de casa

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 07:47

Dayse Barbosa foi morta por namorado policial rodoviário Crédito: Reprodução

Descrita como uma liderança firme e ao mesmo tempo acessível, a comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, de 37 anos, foi assassinada dentro da própria casa pelo namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. O crime chocou a capital do Espírito Santo e interrompeu um período de quase dois anos sem registros de feminicídio na cidade. 

De acordo com as informações do g1, o suspeito invadiu o imóvel utilizando uma escada e efetuou cinco disparos contra a vítima. Após o crime, ele foi até a cozinha e tirou a própria vida. À frente do Guarda Municipal de Vitória, Dayse construiu uma trajetória marcada pela dedicação ao serviço público

Horas antes de ser morta, Dayse utilizou as redes sociais para falar sobre igualdade e os desafios enfrentados pelas mulheres. Em uma das publicações, feita no Dia Internacional da Mulher, escreveu: "Eu sou mulher, e é claro que meu trabalho já foi descredibilizado por isso! Eu sou mulher, e é óbvio que culturalmente eu fui ensinada a cuidar e não a liderar, mas eu lidero! Eu sou mulher, e é claro que eu já fui chamada de louca! Eu sou mulher, e sempre que imponho meus limites vão dizer que eu sou metida".

Formada em Pedagogia, iniciou a carreira na área da educação antes de ingressar na corporação, após aprovação em concurso realizado em 2012. Ela foi oficialmente admitida no ano seguinte. Em janeiro de 2023, alcançou um marco histórico ao se tornar a primeira mulher a assumir o comando da Guarda, acumulando também a função de subsecretária.

Com especialização em Segurança Pública Municipal, era reconhecida por colegas como uma gestora comprometida e presente. A imagem de uma profissional dedicada também foi reforçada pelo secretário de Segurança Urbana da capital, Amarílio Boni. Em frente ao Instituto Médico Legal, ele destacou o perfil da comandante: “Chegava sempre feliz, disposta a ajudar, era uma marca dela”.

No âmbito pessoal, a relação com o autor do crime já apresentava sinais de violência, segundo familiares. O pai da vítima, Carlos Roberto Teixeira, relatou episódios anteriores de agressão. "Já tirei ele de cima dela. Uma vez, flagrei ele tentando enforcar a Dayse”, afirmou. Ainda de acordo com ele, a filha havia decidido encerrar o relacionamento, o que não teria sido aceito pelo policial. O caso é tratado como feminicídio.

A comandante deixa uma filha de oito anos. A criança não presenciou o crime, pois estava com familiares do lado paterno. O velório foi realizado na tarde desta segunda-feira (23), reunindo autoridades, colegas de farda, amigos e familiares. O sepultamento ocorreu poucas horas depois, sob forte comoção. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo.

