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Comandante da Guarda Municipal é morta por namorado policial rodoviário federal

Ele usou uma escada para invadir a casa da namorada e quebrou a porta para entrar no quarto dela

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:10

Comandante da Guarda Municipal é morta por namorado policial rodoviário federal
Comandante da Guarda Municipal é morta por namorado policial rodoviário federal Crédito: Reprodução

A comandante da Guarda Municipal de Vitória, no Espírito Santo, Dayse Barbosa, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (23). Ela foi baleada cinco vezes na cabeça. O responsável pelo crime foi o namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. Em seguida, ele tirou a própria vida. Segundo informações da Prefeitura de Vitória, o crime aconteceu por volta de 1h, na casa da vítima, no bairro Caratoíra. As informações são do G1.

De acordo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, Diego usou uma escada para invadir a casa da namorada e quebrou a porta para entrar no quarto dela. O pai de Dayse estava no local e ouviu os disparos. De acordo com o delegado chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Fabrício Dutra, tudo indica que o caso se trate de um feminicídio.

Os celulares dos dois vão ser encaminhados para análise pericial para que possa ser descoberta a motivação para o crime. Uma equipe da Polícia Científica esteve na casa da comandante para realizar a perícia e conversou com familiares. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Diego entrou na corporação em 2020 e trabalhava em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda da capital. Ela deixa uma filha.

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