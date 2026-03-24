SALVADOR

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Soldado foi contida a tiros por oficial dentro de unidade no CAB

Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:37

Major Caroline e soldado Beatriz foram baleadas no caso Crédito: Reprodução

O tiroteio na sala da major Caroline Ferreira Souza, no Departamento de Apoio Logístico da Polícia Militar da Bahia (DAL-PM), na Vila Militar do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, ocorreu após a soldado Beatriz Ferreira Soares da Silva Andrade ser informada da abertura de um inquérito contra ela, segundo fonte policial.

"O que houve foi um gatilho, porque a soldado Ana Beatriz recebeu a comunicação da abertura de um inquérito que investigaria uma discussão que ela teve com outra policial no período do Carnaval. Ao ser comunicada sobre isso, ela foi até a sala da major, na unidade em que era lotada, questionar a situação”, conta a fonte, que fala sob anonimato.

Dentro da sala, Beatriz teria efetuado ao menos um disparo, que atingiu a major, e acabou sendo neutralizada por tiros disparados por um tenente-coronel que estava no local, percebeu a movimentação da soldado e tentou contê-la. Segundo informações iniciais, Beatriz teria sido atingida por ao menos três disparos, enquanto Caroline levou um tiro no rosto.

Policiais baleadas na Vila Militar, no CAB 1 de 4

A fonte ouvida pela reportagem pondera que a soldado não foi até a sala da major com a intenção de atirar contra ela. "O que temos, até o momento, é que a soldado teve um surto psicótico por conta da pressão que ela vem sofrendo. Então, essa situação foi decorrente de um momento em que ela surtou e perdeu o controle. No entanto, a soldado não foi até a sala da major para matá-la”, complementa a fonte.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar da Bahia confirmou o caso e disse que monitora o estado de saúde das duas integrantes da corporação. “A PM-BA informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador”, informou a corporação.

A PM ainda confirmou a intervenção de um terceiro policial, que seria o tenente-coronel, para neutralizar a soldado. “Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, completou a PM-BA.