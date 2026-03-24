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Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Soldado foi contida a tiros por oficial dentro de unidade no CAB

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:37

Major Caroline e soldado Beatriz foram baleadas no caso Crédito: Reprodução

O tiroteio na sala da major Caroline Ferreira Souza, no Departamento de Apoio Logístico da Polícia Militar da Bahia (DAL-PM), na Vila Militar do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, ocorreu após a soldado Beatriz Ferreira Soares da Silva Andrade ser informada da abertura de um inquérito contra ela, segundo fonte policial.

"O que houve foi um gatilho, porque a soldado Ana Beatriz recebeu a comunicação da abertura de um inquérito que investigaria uma discussão que ela teve com outra policial no período do Carnaval. Ao ser comunicada sobre isso, ela foi até a sala da major, na unidade em que era lotada, questionar a situação”, conta a fonte, que fala sob anonimato.

Dentro da sala, Beatriz teria efetuado ao menos um disparo, que atingiu a major, e acabou sendo neutralizada por tiros disparados por um tenente-coronel que estava no local, percebeu a movimentação da soldado e tentou contê-la. Segundo informações iniciais, Beatriz teria sido atingida por ao menos três disparos, enquanto Caroline levou um tiro no rosto.

Policiais baleadas na Vila Militar, no CAB

Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução
Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução
Soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos por Reprodução
Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM por Reprodução
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Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução

A fonte ouvida pela reportagem pondera que a soldado não foi até a sala da major com a intenção de atirar contra ela. "O que temos, até o momento, é que a soldado teve um surto psicótico por conta da pressão que ela vem sofrendo. Então, essa situação foi decorrente de um momento em que ela surtou e perdeu o controle. No entanto, a soldado não foi até a sala da major para matá-la”, complementa a fonte.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar da Bahia confirmou o caso e disse que monitora o estado de saúde das duas integrantes da corporação. “A PM-BA informa que acompanha o quadro de saúde de duas policiais militares atingidas por disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (23), na Vila Militar do CAB, em Salvador”, informou a corporação.

A PM ainda confirmou a intervenção de um terceiro policial, que seria o tenente-coronel, para neutralizar a soldado. “Diante do ocorrido, houve intervenção para conter a ação, momento em que a autora também foi atingida. Ambas foram prontamente socorridas e encaminhadas a uma unidade hospitalar”, completou a PM-BA.

As duas policiais foram levadas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). A major Caroline deu entrada na unidade em estado grave. A corporação lamentou o ocorrido e informou que presta apoio e acompanhamento aos familiares e aos integrantes da instituição. Nenhuma das duas está sob risco de vida.

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Tags:

Salvador Pms Major Tiroteio

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