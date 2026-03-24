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Soldado que atirou em major é filha de sargento e estava na corporação há cinco anos

Defesa de Ana Beatriz de Jesus Alves Santos, de 24 anos, diz que ela passava por problemas no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de março de 2026 às 09:25

Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM
Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM Crédito: Reprodução

A soldado que atirou contra uma major dentro de uma unidade da Polícia Militar, em Salvador, na manhã de segunda-feira (23), é filha de um sargento e integra a corporação há cerca de cinco anos, segundo a TV Bahia. Ela foi identificada como Ana Beatriz de Jesus Alves Santos, de 24 anos.

A jovem também está internada após ser atingida por disparos efetuados por um tenente-coronel, que interveio na ocorrência. Ela foi baleada na região do tórax e dos braços, depois de disparar contra a oficial, atingida no rosto. Apesar da gravidade, nenhuma das duas corre risco de morte.

Policiais baleadas na Vila Militar, no CAB

Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução
Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução
Soldado Ana Beatriz de Jesus Alves Santos por Reprodução
Caso foi registrado no Departamento de Apoio Logístico da PM por Reprodução
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Major Caroline Ferreira Souza, vítima dos disparos por Reprodução

Ainda não há confirmação sobre o estado psicológico da soldado no momento do ataque. De acordo com o advogado Lucas Sestelo, da Associação de Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Bahia (Aspra), ela relatou anteriormente possíveis problemas no ambiente de trabalho.

“Ela me partilhou que realmente estava sofrendo algum tipo de perseguição, me parece, mas não tenho como confirmar porque foi uma conversa um pouco mais superficial”, afirmou.

Major vai passar por cirurgia

Já a major Caroline Souza foi transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde deve passar por uma cirurgia no maxilar. O caso é acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar, que não detalhou, até o momento, os procedimentos da investigação.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que acompanha o estado de saúde das duas agentes e que presta apoio às famílias e aos integrantes da corporação. A instituição também destacou que a ocorrência foi rapidamente contida após a intervenção de outro oficial.

Tags:

Polícia

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