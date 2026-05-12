NASCIMENTO

Alto risco: nova maternidade de Salvador realiza primeiro parto de trigêmeos

Na unidade, nasceram os trigêmeos Felipe, Lia e Liz; a gestação de trigêmeos é incomum e exige acompanhamento intensivo

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:31

Nova maternidade de Salvador realiza primeiro parto de trigêmeos de alto risco Crédito: Divulgação

Um nascimento raro e cercado de emoção marcou a noite da última segunda-feira (11) na Maternidade e Hospital da Criança (MHC) Deputado Alan Sanches, em Salvador. A paciente Michelle Zerbinati Medeiros, residente em Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, deu à luz trigêmeos após ser transferida em caráter de urgência para a capital baiana por meio da regulação do SUS.

Michelle foi inicialmente atendida em Itamaraju e, posteriormente, transferida para Teixeira de Freitas. Diante da complexidade do caso — uma gestação trigemelar de alto risco —, a paciente, admitida com 35 semanas de gestação, foi encaminhada como vaga zero para Salvador, sendo acolhida pela equipe especializada da maternidade municipal.

Beatriz e Brayan são os primeiros gêmeos a chegarem ao mundo na Maternidade e Hospital da Criança Alan Sanches 1 de 6

Na unidade, nasceram os trigêmeos Felipe, com 2.322g, Lia, com 2.156g, e Liz, com 2.112g. O nascimento dos três bebês mobilizou equipes multiprofissionais e foi celebrado como um momento de grande emoção para familiares e profissionais envolvidos na assistência.

Além da emoção que envolve a chegada dos bebês, o caso chama a atenção pela raridade. A gestação de trigêmeos é incomum e exige acompanhamento intensivo, além de uma estrutura hospitalar preparada para atender mães e recém-nascidos com segurança, especialmente diante do risco aumentado de prematuridade e outras intercorrências neonatais.

O caso reforça a importância de uma estrutura materno-infantil especializada para absorver demandas complexas, evidenciando o papel estratégico da Maternidade Hospital da Criança Deputado Alan Sanches.