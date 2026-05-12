SERVIÇO

Parabólica digital gratuita chega a 20 cidades da Bahia; saiba como solicitar

Mais de 73 mil famílias serão beneficiadas com o equipamento do Programa Brasil Antenado

Millena Marques

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:35

Programa Brasil Antenado Crédito: Divulgação

Moradores de 20 cidades do interior da Bahia são benefeciados com a nova parabólica digital. Isso porque o programa Brasil Antenado, política pública do Ministério das Comunicações e da Anatel, oferece o serviço que beneficia mais de 73 mil famílias baianas.

Os municípios contemplados são: Abaíra, Baianópolis, Brejolândia, Caatiba, Campo Alegre de Lourdes, Carinhanha, Ibicoara, Ibitiara, Itambé, Jucuruçu, Jussiape, Macarani, Maiquinique, Mirangaba, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos, Piatã, Pilão Arcado, Potiraguá e Vereda.

Como solicitar

As famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) podem solicitar a instalação gratuita da nova parabólica digital por meio do site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, também disponível via WhatsApp.

Todo o processo é gratuito, incluindo o fornecimento e a instalação do equipamento.

Caravanas na Bahia

O objetivo da caravana é ampliar o alcance do Brasil Antenado levando informação e orientação presencial sobre a instalação gratuita da nova parabólica digital às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Os veículos permanecem um dia em cada cidade, oferecendo atendimento, demonstrações práticas da nova parabólica e orientações para agendamento. O programa Brasil Antenado, executado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF), foi concebido para ampliar o alcance da televisão aberta e gratuita no país, especialmente em regiões onde o sinal é insuficiente ou inexistente.

A caravana garante também que a população compreenda os benefícios do novo equipamento, que oferece acesso gratuito a mais de 100 canais, com som e imagem em alta definição e maior estabilidade de sinal.

Acompanhe as cidades baianas e as datas da Caravana:

21 de maio – Vereda

22 de maio – Jucuruçu

5 de junho – Itambé

6 de junho – Maiquinique

7 de junho – Macarani