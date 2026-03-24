POLÍTICA

Petista critica Jerônimo Rodrigues por promessas descumpridas: 'Não entrega nada'

Vereador de Juazeiro citou diversas promessas feitas pelo governador para a cidade: “São mais de três anos prometendo, e nada foi feito”

Pombo Correio

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:40

Vereador Alex Tanuri, principal nome do PT em Juazeiro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Principal nome do PT em Juazeiro, o vereador Alex Tanuri afirmou nesta terça-feira (24) que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) gosta de visitar as cidades, anunciar licitações, assinar ordem de serviço, “mas nada sai do papel” (veja aqui).

“O que estamos vendo em Juazeiro, a gente vê na Bahia toda, é só promessa”, disse o legislador, que está no quinto mandato e foi duas vezes presidente da Câmara de Vereadores da cidade.

Em vídeo para suas redes sociais, Alex Tanuri citou diversas promessas feitas por Jerônimo Rodrigues para Juazeiro. “São mais de três anos prometendo, e nada foi feito”. De acordo com o vereador, o governador assinou ordem de serviço para a construção de 250 casas populares e de uma UPA de grande porte, junto com a reforma de oito UBS (Unidade Básica de Saúde), prometeu ainda reformar o hospital materno-infantil, a feira livre e pavimentar nove ruas da comunidade de Maniçoba, além de executar obras para melhorar a infraestrutura do estádio Adauto Moraes. “Cadê as obras, governador?”, indagou o vereador.

Ainda no vídeo, Alex Tanuri disse que Jerônimo Rodrigues prometeu a construção do mercado do peixe e que investiria cerca de R$ 15 milhões para entregar à cidade um dos "maiores sonhos da população", o porto das Barquinhas. “Somos uma cidade ribeirinha e esta obra seria fundamental para o desenvolvimento de nosso município”, afirmou.