POLÍTICA

Voto nulo não anula eleição, entenda como funcionam os votos válidos

Código Eleitoral considera apenas votos válidos, entenda como votos nulos e brancos entram na conta

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:08

A Constituição Federal é clara: são eleitos os candidatos que obtiverem a maioria dos votos válidos, excluindo-se brancos e nulos da conta Crédito: Cássio Costa, Agência Senado

Muita gente ainda acredita que, se um monte de eleitores votar nulo, a eleição poderia ser cancelada e ter que acontecer de novo, especialmente durante o período eleitoral. Na prática, porém, isso não é verdade e não tem base na legislação nem nas orientações do TSE.



O TSE deixa claro que votos nulos e em branco não entram no cálculo dos votos válidos que definem o resultado. Eles são registrados no total de participação, mas não influenciam diretamente quem é eleito.



Por que o "cancelamento por maioria" é uma ilusão jurídica

O mito de que uma eleição seria automaticamente anulada se mais de 50% dos eleitores votarem nulo é um dos mais comuns. Na prática, quem decide o resultado são somente os votos válidos, ou seja, os dados a candidatos ou partidos.



A legislação eleitoral reforça isso, já que votos nulos e em branco não entram no cálculo dos votos válidos. Ou seja, mesmo que muita gente vote nulo, o vencedor será definido pelos votos válidos.



O artigo do Código Eleitoral que confunde os internautas

A legislação brasileira é clara ao estabelecer que uma eleição só pode ser anulada em casos específicos, como fraude, abuso de poder econômico ou político e outras irregularidades graves reconhecidas pela Justiça Eleitoral.



Mesmo nesses casos, a anulação não é automática. Depende de decisão judicial após a análise do impacto dessas irregularidades no resultado. Ou seja, o voto nulo não provoca o cancelamento da eleição.



Na prática, essas situações são raras e não têm relação direta com a escolha individual do eleitor na urna.



As duas formas de não participar da decisão coletiva

Apesar de terem o mesmo efeito prático, já que não contam como votos válidos, voto em branco e voto nulo são categorias diferentes.



No voto em branco, você aperta a opção “branco” na urna, indicando que não deseja escolher nenhum candidato.



No voto nulo, você digita um número inexistente e confirma, o que, em muitos casos, é associado a protesto.



Nos dois casos, o voto não é considerado válido e não altera o resultado da eleição.



Como o voto nulo acaba ajudando o favorito das pesquisas

Mesmo com muitos votos nulos ou em branco, a regra continua a mesma, vence quem tiver o maior número de votos válidos.



Nas eleições majoritárias, como presidente, governador e prefeito, vence o candidato mais votado entre os votos válidos, respeitada a regra de eventual segundo turno, mesmo que tenha menos da metade do total de eleitores.



Nas eleições proporcionais, como para deputados e vereadores, um volume grande de votos inválidos pode reduzir o total de votos válidos e, com isso, alterar o cálculo eleitoral, o que pode favorecer candidatos com menos votos, dependendo da distribuição de votos entre partidos.



Por que o mito dos 50% ressurge a cada ciclo eleitoral

Especialistas apontam que a confusão vem da diferença entre voto nulo e anulação judicial da eleição. É natural pensar que o eleitor pode invalidar a eleição, mas o sistema eleitoral brasileiro não funciona assim.



Votar nulo pode ser uma forma de protesto pessoal, mas não tem efeito jurídico sobre a validade da eleição e não impede a eleição de um candidato.



O TSE reforça que, independentemente da quantidade de votos nulos, sempre haverá um resultado definido pelos votos válidos.



Voto não é veto, por que o sistema brasileiro ignora a rejeição silenciosa

A ideia de que votos nulos podem cancelar a eleição não existe na lei nem nas orientações da Justiça Eleitoral.

O resultado de qualquer eleição é definido apenas pelos votos válidos. A anulação de uma eleição é rara e depende de decisão judicial e ocorre apenas em casos graves de fraude ou irregularidades que comprometam o resultado da votação.



Ou seja, votar nulo ou em branco não muda a validade da eleição, apenas reduz o total de votos válidos considerados.

