Vai viajar ou prestar concurso? Veja como o e-Título resolve pendências eleitorais em minutos

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 23 de março de 2026 às 13:56
O e-Título deixou de ser só a versão digital do título de eleitor e se tornou uma central de serviços, permitindo que o cidadão resolva pendências e acesse informações diretamente pelo celular.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ferramenta vem sendo expandida nos últimos anos para facilitar o acesso aos serviços eleitorais e reduzir a necessidade de ir presencialmente aos cartórios.
Na prática, o e-Título vai além de exibir o documento com QR Code, que pode substituir o título impresso no dia da votação, conforme orientações do TSE.
O aplicativo também permite gerar certidões importantes, como:
quitação eleitoral;
nada consta de crimes eleitorais;
comprovação de serviços prestados à Justiça Eleitoral.
Documentos que antes exigiam ir até um cartório agora podem ser emitidos diretamente pelo celular.
Outra funcionalidade prática é a consulta e o pagamento de débitos eleitorais.
Segundo a Corte Eleitoral, o eleitor pode conferir multas pendentes e realizar o pagamento direto pelo aplicativo, usando Pix, boleto (GRU) ou cartão de crédito.
O aplicativo também permite acompanhar o histórico de justificativas eleitorais, incluindo aquelas feitas no dia da votação ou posteriormente.
O e-Título oferece a opção de cadastro como mesário voluntário. De acordo com o autoridade eleitoral, a inscrição feita pelo app tem a mesma validade do procedimento presencial.
Além disso, o aplicativo possui mecanismos de validação por QR Code, que permitem checar a autenticidade de documentos e certidões digitais.
Entre os serviços mais usados está a consulta ao local de votação.
Segundo a Justiça Eleitoral, o eleitor pode conferir zona, a seção e o endereço atualizado, algo especialmente útil para quem mudou de cidade ou perto das eleições.
O aplicativo também permite visualizar e compartilhar o título em PDF, além de acessar códigos de autenticação exigidos em alguns serviços.”
O download do e-Título é gratuito e está disponível no Google Play ou Apple App Store. No primeiro acesso, é necessário informar dados como CPF ou número do título, além de nome dos pais e data de nascimento.
Versões recentes incluem recursos de segurança, como autenticação biométrica e validação de identidade, disponíveis principalmente para quem já tem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.
O TSE alerta que, em anos eleitorais, alguns serviços podem ter limitações temporárias para garantir a estabilidade do sistema durante a votação.
A expansão das funções do e-Título representa um passo importante na modernização dos serviços eleitorais no Brasil. Hoje, tarefas que antes exigiam ida ao cartório podem ser resolvidas de forma rápida, prática e segura, direto pelo celular.
Mais do que simplificar o acesso, o aplicativo aproxima o cidadão do processo democrático. Com ele, é possível acompanhar a situação eleitoral, regularizar pendências e consultar informações essenciais, lembrando que votar é, ao mesmo tempo, um direito e uma responsabilidade.
Ao unir tecnologia e praticidade, o e-Título reforça uma ideia central: cada voto faz diferença. A participação ativa fortalece a representatividade, e a democracia se constrói com o engajamento de todos. Mais do que um documento digital, o aplicativo se consolida como uma ponte entre o cidadão e uma sociedade mais justa, inclusiva e participativa.