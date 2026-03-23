POLÍTICA

Vai viajar ou prestar concurso? Veja como o e-Título resolve pendências eleitorais em minutos

Aplicativo emite documentos essenciais para emissão de passaporte e posse em cargos públicos; entenda como o digital substitui o papel com validade jurídica em todo o país

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:56

O que nasceu como uma versão digital do cartão de papel hoje integra base de dados biométricos e serviços de autoatendimento que eliminam a ida ao cartório Crédito: TSE

O e-Título deixou de ser só a versão digital do título de eleitor e se tornou uma central de serviços, permitindo que o cidadão resolva pendências e acesse informações diretamente pelo celular.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ferramenta vem sendo expandida nos últimos anos para facilitar o acesso aos serviços eleitorais e reduzir a necessidade de ir presencialmente aos cartórios.

A metamorfose do app em um hub de serviços ao cidadão

Na prática, o e-Título vai além de exibir o documento com QR Code, que pode substituir o título impresso no dia da votação, conforme orientações do TSE.

O aplicativo também permite gerar certidões importantes, como:

quitação eleitoral;

nada consta de crimes eleitorais;

comprovação de serviços prestados à Justiça Eleitoral.

Documentos que antes exigiam ir até um cartório agora podem ser emitidos diretamente pelo celular.

Como regularizar multas e débitos via Pix e boleto

Outra funcionalidade prática é a consulta e o pagamento de débitos eleitorais.

Segundo a Corte Eleitoral, o eleitor pode conferir multas pendentes e realizar o pagamento direto pelo aplicativo, usando Pix, boleto (GRU) ou cartão de crédito.

O aplicativo também permite acompanhar o histórico de justificativas eleitorais, incluindo aquelas feitas no dia da votação ou posteriormente.

A inscrição para mesários e a validação de certificados

O e-Título oferece a opção de cadastro como mesário voluntário. De acordo com o autoridade eleitoral, a inscrição feita pelo app tem a mesma validade do procedimento presencial.

Além disso, o aplicativo possui mecanismos de validação por QR Code, que permitem checar a autenticidade de documentos e certidões digitais.

Onde eu voto? O guia geolocalizado para encontrar sua seção em segundos

Entre os serviços mais usados está a consulta ao local de votação.

Segundo a Justiça Eleitoral, o eleitor pode conferir zona, a seção e o endereço atualizado, algo especialmente útil para quem mudou de cidade ou perto das eleições.

O aplicativo também permite visualizar e compartilhar o título em PDF, além de acessar códigos de autenticação exigidos em alguns serviços.”

Como baixar, validar e garantir a segurança do seu e-Título

O download do e-Título é gratuito e está disponível no Google Play ou Apple App Store. No primeiro acesso, é necessário informar dados como CPF ou número do título, além de nome dos pais e data de nascimento.

Versões recentes incluem recursos de segurança, como autenticação biométrica e validação de identidade, disponíveis principalmente para quem já tem cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

O TSE alerta que, em anos eleitorais, alguns serviços podem ter limitações temporárias para garantir a estabilidade do sistema durante a votação.

Como a digitalização amplia o acesso aos direitos políticos

A expansão das funções do e-Título representa um passo importante na modernização dos serviços eleitorais no Brasil. Hoje, tarefas que antes exigiam ida ao cartório podem ser resolvidas de forma rápida, prática e segura, direto pelo celular.

Mais do que simplificar o acesso, o aplicativo aproxima o cidadão do processo democrático. Com ele, é possível acompanhar a situação eleitoral, regularizar pendências e consultar informações essenciais, lembrando que votar é, ao mesmo tempo, um direito e uma responsabilidade.