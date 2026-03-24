POLÍTICA

RG, CNH ou passaporte: qual documento é aceito em cada situação no Brasil?

Da CNH à Carteira de Trabalho Digital, o uso de aplicativos oficiais cresce, mas ainda gera dúvidas em estabelecimentos privados; veja como garantir que sua identificação seja aceita.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 24 de março de 2026 às 12:19

Em 2026, a maioria dos documentos digitais emitidos por órgãos oficiais possui a mesma validade jurídica do papel, desde que apresentados através dos aplicativos próprios Crédito: Rodrigo Viana, Agência Senado

No Brasil, documentos oficiais com foto, como RG, CNH, passaporte e carteira de trabalho, são aceitos na maioria dos lugares. Mas, dependendo da situação, cada um tem suas particularidades, o que ainda confunde muita gente, seja em bancos, viagens ou trâmites administrativos.

Pesquisas e orientações de órgãos públicos mostram que, embora cubram a maior parte dos casos, esses documentos têm limitações que podem levar à recusa em algumas situações.

RG, a base da identificação e por que ele ainda é aceito em todo lugar

A carteira de identidade continua sendo o documento mais versátil no Brasil. Serve para praticamente tudo, abrir conta em bancos, acessar serviços públicos e até embarcar em voos nacionais.

A Polícia Federal lembra que o RG precisa estar em bom estado e com foto atual. Se estiver rasgado, danificado ou com aparência muito antiga, ele pode ser recusado.

Com a chegada da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o RG tradicional segue válido em todo o país até 2032. Durante esse período, os dois modelos convivem, permitindo que a troca seja feita aos poucos, sem prejudicar sua identificação.

Além disso, os novos documentos agora destacam o CPF, que se tornou o número único para identificar qualquer cidadão, segundo a Lei 14.534/23. Isso deixa tudo mais simples e evita confusões com outros registros, como PIS ou NIT.

Embora os RGs antigos continuem válidos até 2032, a recomendação é atualizar para a CIN e aproveitar a integração digital pelo app Gov.br.

CNH vencida pode ser usada como documento, mas não para dirigir

A CNH também funciona como identificação em várias situações, como bancos, órgãos públicos e embarques domésticos.

Na prática, muitas vezes ela é aceita mesmo vencida, especialmente em bancos e serviços públicos. Mas o ideal é manter tudo em dia para evitar dor de cabeça.

Por outro lado, a CNH pode não ser suficiente para procedimentos mais exigentes, como tirar passaporte. Isso acontece porque não traz todas as informações civis necessárias, como naturalidade e filiação, sendo preciso apresentar outro documento complementar.

O ‘padrão ouro’ da Polícia Federal aceito em solo nacional

O passaporte brasileiro é o documento mais completo para identificar alguém.

Além de ser obrigatório para viagens internacionais, ele é aceito em várias situações dentro do país, como abertura de conta em banco e procedimentos administrativos em órgãos públicos e privados.

Em alguns casos, o passaporte pode até ser aceito vencido, desde que esteja em bom estado e permita identificar o titular mas, sempre que possível, é melhor apresentar um documento válido para evitar problemas.

Em quais situações a Carteira de Trabalho ainda é prova de identidade

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), principalmente as versões mais recentes com foto ou digital, também funciona como documento de identificação no dia a dia.

Ela costuma ser aceita em órgãos públicos, bancos e, às vezes, até em embarques domésticos.

Versões antigas podem não ter todas as informações civis, como filiação ou naturalidade. Nesses casos, pode ser necessário apresentar outro documento para completar a identificação.

O que define, por lei, se um documento de identidade é válido ou não

Na prática, não é só o tipo de documento que importa, mas o contexto em que ele é usado.

Órgãos públicos e empresas avaliam estado de conservação, legibilidade e atualização da foto para confirmar sua identidade.

Documentos digitais, especialmente os integrados ao gov.br, estão cada vez mais aceitos em diversos serviços.

Mais importante do que ter um documento válido é garantir que ele esteja atualizado, íntegro e adequado à situação em que será usado.

Digital ou físico? Entenda por que ter os dois pode evitar dor de cabeça em 2026

A forma mais segura de não ter problemas é simples: não dependa de somente um documento. Mesmo que vários sejam aceitos, as exigências mudam conforme o serviço, o nível de formalidade e o órgão responsável.

Em situações mais exigentes, atendimento bancário, viagens ou órgãos públicos, ter uma segunda opção válida faz diferença. Reduz risco de recusa, agiliza o atendimento e evita ter que voltar com mais documentos.

O ideal é manter pelo menos dois documentos atualizados, em bom estado e, se possível, também em versão digital. Essa é uma precaução básica que garante mais segurança e flexibilidade no dia a dia.