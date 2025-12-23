Acesse sua conta
Após novos arquivos do caso Epstein virem a tona, Trump lamenta "reputações destruídas"

Trump critica exposição de figuras como o ex-presidente Bill Clinton em novos dados de Epstein: "Detestei ver as fotos"

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:56

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Shutterstock

O presidente Donald Trump manifestou-se na última segunda-feira (22) sobre a recente divulgação de documentos confidenciais relacionados ao caso do financista Jeffrey Epstein. Em declarações à imprensa em sua residência de Mar-a-Lago, Trump lamentou o impacto que a publicação de fotos e registros pode ter sobre pessoas que, segundo ele, tiveram apenas contatos "inocentes" com o criminoso sexual.

O presidente Donald Trump elevou o tom das críticas contra a recente divulgação de documentos do caso Jeffrey Epstein, afirmando nesta segunda-feira (22) que "detestou" ver a quantidade de imagens envolvendo o ex-presidente Bill Clinton nos registros liberados pelo Departamento de Justiça (DOJ). A declaração, dada em entrevista em Mar-a-Lago, marca uma mudança de postura do presidente, que agora foca no impacto da exposição visual de figuras políticas e profissionais de alto escalão.

Entretanto, Trump sublinhou o risco para outros indivíduos:

"Você provavelmente tem fotos sendo expostas de outras pessoas que conheceram Jeffrey Epstein inocentemente anos atrás — banqueiros e advogados altamente respeitados. Estão em uma foto porque ele estava em uma festa e você destrói a reputação de alguém."

O presidente também minimizou as imagens em que ele próprio aparece ao lado de Epstein, classificando-as como reflexo de uma conexão social comum na época em Palm Beach. "Todo mundo era amigo desse cara", alegou.

Reações de aliados e oposição

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, classificou a gestão da divulgação como "um dos maiores encobrimentos da história americana" e anunciou que buscará medidas legais para garantir a abertura total dos arquivos sem as atuais restrições.

Por outro lado, a Casa Branca defende que o presidente "não fez nada de errado" e que as críticas são uma tentativa da oposição de desviar o foco dos sucessos econômicos e legislativos da atual gestão.

