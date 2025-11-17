AUTOS

Boreal estreia com bons atributos na categoria do Corolla Cross; veja os preços

SUV da Renault tem três versões, sistema da Google integrado e foi testado por 1,5 milhão de quilômetros

Antônio Meira Jr.

De Campos do Jordão, SP* Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:00

Produzido no Brasil, o Boreal será exportado para 17 países da América Latina Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

A Renault começou a comercializar o Boreal pelo preço inicial de R$ 179.990. Para colocar nas ruas esse SUV - que concorre na mesma categoria do Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos -, o fabricante francês empenhou R$ 2 bilhões.

Esse investimento foi aplicado em mais de um milhão de horas de engenharia, que envolveu o trabalho de mais de 350 pessoas e contou com o apoio de mais de 100 fornecedores - 70 deles locais. Além disso, o veículo passou por testes exaustivos, que somaram 1,5 milhão de quilômetros.

Criar um novo produto não é fácil. Não é barato. Fazer o julgamento deles também não é simples. Desde julho tenho acompanhado a trajetória do Boreal, desde o primeiro momento, ainda com o carro estático na fábrica em São José dos Pinhais, no Paraná, até a avaliação dinâmica, realizada nesta semana.

O SUV utiliza a mesma plataforma utilizada no Kardian, que vai ser aplicada em uma picape, com lançamento previsto para o próximo ano. Essa base é modular e permite alterações no comprimento, largura e distância entre-eixos. Dessa forma, o Boreal tem medidas superiores às do Kardian.

O novo Renault tem 4,56 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,65 m de altura e 2,70 m de entre-eixos. Como comparação, o Corolla Cross - modelo líder da categoria - tem 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura, 1,62 m de altura e 2,64 m de entre-eixos. No bagageiro, o Boreal também é superior: 522 litros contra 440 do rival da Toyota.

Para impulsionar o veículo, a engenharia adotou o mesmo conjunto motriz nas três versões: motor 1.3 litro turbo e câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas. Esse conjunto entrega sempre 27,5 kgfm de torque e a potência varia com o combustível. Com gasolina, são 156 cv e, com etanol, aumenta para 163 cv.

Além da versão inicial, a Evolution (R$ 179.990), são oferecidas a Techno (R$ 199.990) e Iconic (R$ 214.990). Todos eles possuem acabamento em couro e diversos equipamentos de auxílio à condução, que totalizam 24 na opção topo de linha. Eles vão desde a frenagem de emergência até o assistente de estacionamento semi-autônomo.

Bom de guiar, o Boreal é silencioso e tem na configuração Iconic um sistema de som de alta fidelidade produzido pela Harman Kardon - utilizado por marcas premium como a BMW. As duas primeiras versões usam rodas de 18 polegadas e a mais cara tem um modelo de 19 polegadas. Ela ainda ostenta um teto solar panorâmico e os bancos dianteiros contam com ajustes elétricos, conforto também oferecido na Techno.

A partir da versão intermediária, o SUV tem o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, sendo o primeiro veículo produzido no Brasil com essa tecnologia. Assim, é possível controlar até equipamentos de uma casa por meio do Google Assistant. Estão presentes ainda o Google Maps e o Google Play.

O bagageiro desse Renault é um dos maiores da categoria, com capacidade para 522 litros Crédito: Rodolfo Buhrer/ Divulgação

FAZENDO O DEVER DE CASA

De 2019 para cá, a Renault perdeu 45% de mercado e a nova fase de produtos, que teve início com o Kardian no ano passado, é a chance da empresa se reestabelecer no país. Após apostar fortemente em produtos com foco no custo/benefício, oriundos da Dacia, a marca francesa voltou a investir em produtos mais nobres.

Mas, para voltar a ser protagonista, a Renault precisa promover outros ajustes. A sua rede de concessionárias, principalmente as que operam na Bahia, precisa se refinar para atender melhor o cliente. Questionados sobre o tema, os executivos da companhia afirmaram que investiram em treinamento para amenizar a situação.

Em relação ao Boreal, o produto é muito bom, mas a Renault poderia ter cobrado um pouco menos por ele, ao invés de já lançá-lo com bônus. Na ação inicial, a empresa oferece um desconto de até R$ 12 mil para quem vai utilizar um veículo usado na negociação. Há também opções de taxa zero para financiamento pelo banco da montadora.