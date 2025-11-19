Acesse sua conta
Quando elas ganham, todos ganham: o poder do empreendedorismo feminino na Bahia

Autonomia financeira feminina tem efeito multiplicador: melhora renda familiar, estimula consumo local e inspira outras mulheres

  • R

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Empreendedoras Braskem acontece em Camaçari
Empreendedoras Braskem acontece em Camaçari Crédito: Divulgação

O empreendedorismo feminino tem ganhado destaque no cenário econômico brasileiro. Segundo o Sebrae, o Brasil conta com mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios, 34% dos empreendedores do país. Apesar dos avanços, elas ainda enfrentam desafios como acesso desigual ao crédito e dificuldades de capacitação, fatores que limitam crescimento e formalização das iniciativas.

Apoiar o empreendedorismo feminino não é só promover inclusão: é impulsionar o desenvolvimento econômico e fortalecer comunidades. Na Braskem, acreditamos que apostar em mulheres é investir em sustentabilidade, inovação e desenvolvimento local. Por isso, apoiamos ações que ampliam autonomia e geração de renda nas comunidades vizinhas às nossas operações na Bahia.

Uma dessas iniciativas é o Empreendedoras Braskem, que desde 2024 já certificou 138 mulheres em temas como gestão, marketing, finanças e liderança. O projeto se consolidou como uma verdadeira rede de apoio, incentivando empreendimentos sustentáveis. Entre as participantes, existem histórias inspiradoras de mulheres que converteram habilidades em meios de renda, ampliando suas perspectivas para o futuro.

Mais uma ação da Braskem que une empreendedorismo e sustentabilidade é o Ponto da Moda. O projeto já capacitou 190 profissionais em costura industrial, tanto para ingressar no setor produtivo quanto para empreender. Uma das alunas criou sua própria marca de roupas e hoje estuda moda na Espanha, comprovando que o conhecimento pode ampliar fronteiras e mudar destinos.

Outro projeto apoiado pela Braskem é o Miniempresa na Comunidade, promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - Cofic, em parceria com outras empresas do Polo, e que estimula a criação de pequenos negócios em localidades próximas ao complexo industrial. A iniciativa conecta teoria e prática, incentivando a mentalidade empreendedora e fortalecendo o desenvolvimento local.

Na Oficina de Economia Circular, nossos parceiros da Mosaicos Reciclados mostram, na prática, como o plástico pode se transformar em peças de arte e gerar novas oportunidades de renda. E na Feira do Empreendedorismo Comunitário abrimos as portas da empresa para que essas empreendedoras possam comercializar seus produtos, reforçando a geração de renda e fazendo a roda da economia girar.

No total, esses projetos já capacitaram mais de 540 mulheres baianas. Essas experiências comprovam que, quando uma mulher prospera, sua comunidade cresce junto. A autonomia financeira feminina tem efeito multiplicador: melhora a renda familiar, estimula o consumo local e inspira outras mulheres a também empreenderem. No Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro, reforçamos nossa crença de que empoderar pessoas é transformar realidades.

Ruth Oliveira é Analista de Relações Institucionais da Braskem na Bahia

Tags:

Mulheres Empreendedorismo Sebrae

