SALVADOR

Corpo de homem executado com braços amarrados é encontrado em Cidade Nova

Crime foi registrado na noite de domingo (15)

Um homem que foi executado com os braços amarrados foi encontrado no bairro de Cidade Nova, em Salvador, na noite de domingo (15). A vítima, sem identificação formal, foi deixada na Rua Doutor Esteves de Assis. A morte teria sido ordenada por traficantes do bairro, que tem atuação antiga da facção do Comando Vermelho (CV). >