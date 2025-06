BAHIA

Jovem espancada e enforcada com fio de ferro elétrico foi vítima de namorada de ex-companheiro

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelo crime

Wendel de Novais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:00

Sara Jhennifer Laranjeira, 21, foi espancada e enforcada Crédito: Reprodução

A morte de Sara Jhennifer Laranjeira, 21 anos, em Alcobaça, no extremo-sul da Bahia, foi resultado de um crime brutal. A jovem foi espancada até a morte por Letícia Souza Aves, 18 anos, atual namorada do seu ex-companheiro. Segundo fontes policiais, a suspeita atacou a vítima com pauladas na região da cabeça e a enforcou com um fio de ferro elétrico que usou de forma premeditada.

>

É o que conta um policial ouvido pela reportagem. “Houve uma denúncia de que ela tinha sido atacada pela jovem que foi presa. Sara foi agredida com pauladas e acabou enforcada também. A suspeita, que namora um rapaz que já foi companheiro da vítima, foi encontrada nas proximidades do local do crime e confessou que usou um fio que retirou do ferro elétrico”, fala, sem se identificar. >

Sara Jhennifer Laranjeira 1 de 3

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o crime e informou que, na tarde deste sábado (14), policiais militares da 88ª CIPM foram acionados após informações um homicídio ocorrido na Rua Calixto, no bairro Eldorado. No local, os PMs constataram não só a morte de Sara, como a tentativa de ocultação de cadáver, já que ela havia sido enterrada perto do local do crime, em meio a entulhos. >

A fonte ouvida pela reportagem conta que essa não foi a primeira vez que Letícia atacou Sara. “O que temos por enquanto é que a vítima e suspeita já brigaram antes pela mesma situação. Dessa vez, no entanto, Sara não teve chance de se defender e foi morta na frente de outras pessoas. O depoimento inicial de Letícia indicou que ela teria matado Sara por se envolver com seu namorado”, completa a fonte. >