CINEMA

'O Agente Secreto' e mais quatro produções brasileiras entram na pré-lista do Oscar 2026; confira

Longa de Kleber Mendonça Filho lidera apostas do Brasil e aparece em mais de uma categoria

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17:01

O Agente Secreto Crédito: Divulgação

O cinema brasileiro voltou a chamar a atenção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Nesta terça-feira (16), cinco nomes ligados ao Brasil apareceram nas pré-listas oficiais do Oscar 2026, divulgadas pela organização da maior premiação do cinema mundial.

O destaque vai para “O Agente Secreto”, novo filme de Kleber Mendonça Filho, que segue firme na disputa por uma vaga entre os indicados a Melhor Filme Internacional. Além disso, a produção também conquistou espaço em outra frente importante da premiação.

Ao todo, os brasileiros aparecem em quatro categorias diferentes, reforçando o bom momento do audiovisual nacional após a vitória histórica de “Ainda Estou Aqui” no início deste ano.

Brasil marca presença em quatro categorias

Além de “O Agente Secreto”, outros quatro trabalhos brasileiros figuram nas pré-seleções divulgadas pela Academia:

“Apocalipse nos Trópicos”, na categoria de Melhor documentário

“Amarela”, na categoria de Melhor curta-metragem

O documentário “Yanuni” também está na pré-lista do Oscar na categoria de Melhor Documentário Longa-Metragem. A coprodução internacional, com forte envolvimento do Brasil e protagonismo indígena, vem chamando a atenção pelo seu olhar sensível.

Adolpho Veloso, diretor de fotografia de “Sonhos de Trem”, na categoria de Melhor Fotografia

Quatro produções brasileiras entram na pré-lista do Oscar 2026 1 de 4

No total, a Academia revelou listas preliminares de 12 categorias. A definição dos cinco finalistas oficiais acontece no dia 22 de janeiro de 2026, enquanto a cerimônia está marcada para 2 de março.

‘O Agente Secreto’ é a grande aposta brasileira

Ambientado nos anos 1970, “O Agente Secreto” acompanha a trajetória de um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho caçula, em meio ao clima de vigilância e medo imposto pela ditadura militar. O protagonista é vivido por Wagner Moura, que vem sendo amplamente elogiado pela crítica internacional.

Além da pré-lista de Melhor Filme Internacional, o longa também aparece entre os dez selecionados da nova categoria de Direção de Elenco, ampliando ainda mais suas chances na corrida pelo Oscar.

O Agente Secreto 1 de 19

Reconhecimento internacional

O filme não chega à disputa por acaso. Nas últimas semanas, “O Agente Secreto” acumulou importantes reconhecimentos fora do Brasil. A produção foi indicada ao Globo de Ouro 2026 nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa, enquanto Wagner Moura concorre como Melhor Ator.

O longa também conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional do New York Film Critics Circle Awards, além de ter ficado em segundo lugar na categoria principal do prêmio dos críticos de Los Angeles, resultado que, para especialistas, costuma antecipar possíveis indicações ao Oscar de Melhor Filme.

Em Cannes, o projeto já havia sido premiado com o Prêmio da Crítica, consolidando sua trajetória internacional.

Expectativa