Saiba se seu bilhete concorre ao sorteio de R$ 100 mil da Nota Premiada Bahia em outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 07:00
Já estão disponíveis para consulta os bilhetes que irão concorrer ao sorteio de outubro da campanha Nota Premiada Bahia. O resultado será divulgado no dia 30, no site da campanha e nas redes sociais. No sorteio, serão considerados os bilhetes gerados a partir das notas fiscais associadas ao CPF do participante, relativas a compras feitas ao longo do mês de setembro.
Para fazer a consulta, basta acessar o site da campanha, colocar usuário e senha cadastrados, escolher a opção “Minha Conta”, depois clicar em “Bilhetes” e então filtrar a busca pelo mês.
Serão distribuídos 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site, indicar até duas instituições filantrópicas vinculadas ao programa e, após concluir o cadastro, incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizar uma compra em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.
Atualmente, são mais de 875 mil participantes inscritos na campanha. Desde que foi lançada, em fevereiro de 2018, a Nota Premiada Bahia já contemplou 6.324 pessoas, das quais 3.788 moram na capital, 2.532 no interior e quatro fora do estado.
Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer às premiações mensais e especiais, ajuda as filantrópicas escolhidas por ele. As entidades recebem pontos que são revertidos em apoio financeiro regular do Governo do Estado.
A cada quatro meses, as notas compartilhadas pelos participantes da Nota Premiada Bahia transformam-se em repasses de R$ 5 milhões distribuídos entre as entidades ativas e regulares do Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 544.