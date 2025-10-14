Conheça os cinco melhores hotéis da Bahia, segundo o Guia Michelin

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:26
Cinco hotéis baianos aparecem na lista dos melhores do Brasil em 2025, segundo o Guia Michelin. São eles: Txai Resort e Barracuda Hotel & Villas, em Itacaré, Fasano Trancoso, em Porto Seguro, e Fasano Salvador e Fera Palace Hotel, também na capital baiana. Os espaços oferecem spa, piscinas com vista para o mar e restaurante com culinária especializada.
O prêmio é conhecido mundialmente por avaliar os melhores restaurantes do planeta, mas acaba de estrear seu selo exclusivo para o setor hoteleiro. Ao todo, o Brasil marcou presença com 20 hotéis reconhecidos na avaliação mundial.
Nesta primeira edição, divulgada no último dia 8, apenas dois hotéis brasileiros receberam a pontuação máxima de três chaves, outros dois conquistaram duas chaves, e a maioria - dezesseis hotéis - foi contemplada com uma chave Michelin, incluindo os cinco da Bahia.
Conheça os melhores hotéis da Bahia:
O resort oferece bangalôs integrados à natureza, spa com tratamentos de bem-estar, piscinas com vista para o mar, restaurante de gastronomia regional, trilhas ecológicas, aulas de ioga e atividades ao ar livre.
O hotel dispõe de suítes e villas com piscina privativa, restaurante de cozinha local, bar, espaço de convivência com vista para o mar, aulas de ioga, passeios guiados e programas de sustentabilidade em parceria com a comunidade.
O complexo conta com bangalôs e villas, duas piscinas, spa, academia, área infantil, restaurantes com cardápios de frutos do mar e grelhados, além de acesso à praia com serviço exclusivo e atividades esportivas.
O hotel possui 70 apartamentos, restaurante com culinária italiana e baiana, spa, academia, piscina no rooftop com vista para a Baía de Todos os Santos, bar, sala de eventos e serviço de mordomo.
O Fera oferece 81 acomodações, restaurante de cozinha internacional, bar no rooftop, piscina de borda infinita, academia, spa, salas de eventos e serviço de concierge, em localização próxima a pontos turísticos do centro histórico.
Os hotéis brasileiros com três chaves Michelin são:
Rosewood São Paulo – São Paulo (SP)
Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel – Foz do Iguaçu (PR)
Hotéis brasileiros com duas chaves Michelin:
Copacabana Palace, A Belmond Hotel – Rio de Janeiro (RJ)
Palácio Tangará – São Paulo (SP)
Hotéis brasileiros com uma chave Michelin:
Fasano Angra dos Reis – Angra dos Reis (RJ)
Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort – Barra de São Miguel (AL)
Botanique Hotel & Spa – Campos do Jordão (SP)
Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – Governador Celso Ramos (SC)
Txai Resort – Itacaré (BA)
Barracuda Hotel & Villas – Itacaré (BA)
Fasano Boa Vista – Porto Feliz (SP)
Fasano Trancoso – Porto Seguro (BA)
Hotel Santa Teresa Rio MGallery – Rio de Janeiro (RJ)
Fasano Salvador – Salvador (BA)
Fera Palace Hotel – Salvador (BA)
Emiliano São Paulo – São Paulo (SP)
Fasano São Paulo – São Paulo (SP)
Pulso Hotel Faria Lima – São Paulo (SP)
Carmel Taíba Exclusive Resort – Taíba (CE)
Toca da Coruja – Tibau do Sul (RN)